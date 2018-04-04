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Cezayir hükümetinde kısmi revizyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 19:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Buteflika kabinede 4 bakanı değiştirdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kabinede 4 bakanlıkta değişikliğe gittiği bildirildi.

Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan habere göre, Ticaret, Spor, Parlamentoyla İlişkiler ve Turizm Bakanlıklarında görev değişiklikleri oldu.

Cumhurbaşkanı Buteflika, ülkede 3 yıldır süren kemer sıkma politikasında önemli rol üstlenen Ticaret Bakanı Muhammed bin Muradi'nin yerine Said Celab'ı atadı.

Son aylarda bazı federasyonlar ile anlaşmazlıklar yaşayan Gençlik ve Spor Bakanı Hadi Veled Ali de görevden alınarak bu makama Muhammed Hattab getirildi.

Görevden alınan bir başka isim Parlamentoyla İlişkiler Bakanı Tahir Have oldu. Yerel basında Cezayir Üniversitesi'nden yüksek lisans diploması almak için makamını kullandığı gerekçesiyle yargıya sevk edileceği yönünde iddialar çıkan Have'nin yerine Mahcub Bedde görevlendirildi.

Turizm ve Geleneksel Sanayi Bakanlığında da kısa süre içinde ikinci kez değişikliğe gidildi. Bu göreve 8 ay önce atanan Hasan Mermuri'nin yerine, ülkede petrole alternatif ekonomi oluşturulmasının kolaylaştırılmasında rol oynayan idari kadrodan Tissemsilt Valisi Abdulkadir bin Mesud'un getirildiği kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, en son geçen yıl ağustos ayında kabinede kısmi değişiklik yapmış ve Abdulmecid Tebbun yerine Ahmed Uyahya'yı Başbakan olarak görevlendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika APS Cezayir

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