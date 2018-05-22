Cezayir ile Moritanya arasında ilk sınır kapısına onay

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Moritanya ile ülkesi arasında sınır kapısı açılması için yapılan anlaşmayı onayladığı bildirildi.

Cezayir resmi haber ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Buteflika, Cezayir ile Moritanya hükümetlerinin 8 Kasım 2017'de iki ülke arasında kara sınır kapısının açılması konusunda yaptığı anlaşmayı dün onayladı.

Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi ile Moritanyalı mevkidaşı Ahmed Veled Abdullah, 8 Kasım 2017'de başkent Novakşot'ta iki ülke arasında ilk kara sınır kapısı açılması anlaşmasını imzalamıştı.

Cezayir'in Tinduf kenti ile Moritanya'nın Ez-Zuveyrat kenti arasındaki sınırda açılacak olan kapı, iki ülke arasındaki ticareti artıracağı gibi sınır bölgesinde yaşayan halkın uzletini de ortadan kaldıracak.

