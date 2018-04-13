HABER

Cezayir Keçiova Camisi'nde ilk cuma namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 21:08 | Son Güncelleme

TİKA tarafından Cezayir'de restore edilen Osmanlı mirası Keçiova Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı

CEZAYİR (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Cezayir'de restoresini tamamladığı Osmanlı eseri ve Cezayir'in bağımsızlık sembollerinden Keçiova Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı.

Yaklaşık 10 yıldır ibadete açık olmayan Keçiova Camisi'nde kılınan ilk Cuma namazına Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poro'nun yanı sıra Cezayir hükümetinden Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Muhammed İsa, bazı bakanlar ve diğer üst düzey yetkililerle birlikte başkentin çeşitli semtlerinden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Cuma namazının edasının ardından çarşamba günü ülkenin kuzeyindeki Blida vilayetinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 257 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Keçiova Camisi'nin tarihi

Başkent Cezayir'de "Eski Şehir" olarak bilinen ve bugün dünya kültür mirasları içerisinde bulunan Kasaba (Casbah) bölgesinde yer alan Keçiova Camisi, 1520 yılında Barbaros Hayreddin Paşa tarafından inşa edildi.

Cezayir Dayılarından Hasan Paşa tarafından 1792'de genişletilerek daha büyük bir ibadethane haline getirildi.

Cezayir’in 1830'da Fransızlar tarafından işgalinden sonra 1832'de katedrale çevrilen cami, 130 yıl kilise olarak kullanıldı. 1962'de Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasıyla camide Cezayirliler ilk cuma namazlarını kıldı.

- Restorasyon süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013'te gerçekleştirdiği Cezayir ziyaretinde Başbakan Abdulmalik Sellal ile yaptığı görüşmede, Cezayir'deki Türk-Osmanlı dönemine ait bazı tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına Türkiye'nin de katkıda bulunması konusunda mutabık kalınmıştı.

Bu mutabakat çerçevesince ilk halinden bugüne yalnızca kitabesi kalan Keçiova Camisi'nin restorasyonuyla ilgili Cezayir Konut ve Şehircilik Bakanlığı ile TİKA arasında 26 Eylül 2013'te protokol imzalanarak, proje hazırlama ve onay süreçlerinin tamamlanmasıyla 10 Eylül 2014'te gerçekleşen yer teslimi ile caminin restorasyon çalışmalarına başlanmıştı.

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözlerSelahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler
Baykal'la ilgili şok iddiaya yanıt geldi!Baykal'la ilgili şok iddiaya yanıt geldi!
Spotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyorSpotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tika Cezayir Keçiova Camisi Restorasyon

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.