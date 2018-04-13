Cezayir Keçiova Camisi'nde ilk cuma namazı

CEZAYİR (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Cezayir'de restoresini tamamladığı Osmanlı eseri ve Cezayir'in bağımsızlık sembollerinden Keçiova Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı.

Yaklaşık 10 yıldır ibadete açık olmayan Keçiova Camisi'nde kılınan ilk Cuma namazına Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poro'nun yanı sıra Cezayir hükümetinden Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Muhammed İsa, bazı bakanlar ve diğer üst düzey yetkililerle birlikte başkentin çeşitli semtlerinden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Cuma namazının edasının ardından çarşamba günü ülkenin kuzeyindeki Blida vilayetinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 257 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Keçiova Camisi'nin tarihi

Başkent Cezayir'de "Eski Şehir" olarak bilinen ve bugün dünya kültür mirasları içerisinde bulunan Kasaba (Casbah) bölgesinde yer alan Keçiova Camisi, 1520 yılında Barbaros Hayreddin Paşa tarafından inşa edildi.

Cezayir Dayılarından Hasan Paşa tarafından 1792'de genişletilerek daha büyük bir ibadethane haline getirildi.