Cezayir yönetiminden Fas'a yanıt

CEZAYİR (AA) - Cezayir yönetimi, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın, "Cezayir'in, Hizbullah ile Polisario Cephesi arasındaki toplantılara ev sahipliği yaptığı" yönündeki açıklamalarını "iftira" olarak nitelediğini bildirdi.
Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulaziz bin Ali Şerif, Cezayir haber ajansı APS'ye yaptığı açıklamada, Burita'nın bir Fransız gazetesine verdiği demecinde yer alan "sorumsuz açıklamaları" kınadıklarını belirtti.
Şerif açıklamada, Burita'nın, elinde olduğunu iddia ettiği kesin delilleri ortaya koymak yerine iftira atmaya devam ettiğini kaydederek, ülkesinin, kendisine yönelik bu kampanya karşısında sükunetini ve gücünü muhafaza edeceğini dile getirdi.
Fas Dışişleri Bakanlığı, Burita'nın, cumartesi günü Jeune Afrique Gazetesi'ne verdiği demeçte yer alan ve "Cezayir'in Hizbullah ile Polisario Cephesi liderleri arasındaki doğrudan toplantıları desteklediği" yönündeki açıklamalarını yayınlamıştı.
Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 1 Mayıs'ta, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin, ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.
Burita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle, İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran'ın Rabat Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtmişti.
- Batı Sahra sorunu
Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.
Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.
Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletler'in (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.
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