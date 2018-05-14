Cezayir yönetiminden Fas'a yanıt

CEZAYİR (AA) - Cezayir yönetimi, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın, "Cezayir'in, Hizbullah ile Polisario Cephesi arasındaki toplantılara ev sahipliği yaptığı" yönündeki açıklamalarını "iftira" olarak nitelediğini bildirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulaziz bin Ali Şerif, Cezayir haber ajansı APS'ye yaptığı açıklamada, Burita'nın bir Fransız gazetesine verdiği demecinde yer alan "sorumsuz açıklamaları" kınadıklarını belirtti.

Şerif açıklamada, Burita'nın, elinde olduğunu iddia ettiği kesin delilleri ortaya koymak yerine iftira atmaya devam ettiğini kaydederek, ülkesinin, kendisine yönelik bu kampanya karşısında sükunetini ve gücünü muhafaza edeceğini dile getirdi.

Fas Dışişleri Bakanlığı, Burita'nın, cumartesi günü Jeune Afrique Gazetesi'ne verdiği demeçte yer alan ve "Cezayir'in Hizbullah ile Polisario Cephesi liderleri arasındaki doğrudan toplantıları desteklediği" yönündeki açıklamalarını yayınlamıştı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 1 Mayıs'ta, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin, ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.