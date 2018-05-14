HABER

Cezayir yönetiminden Fas'a yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 06:53 | Son Güncelleme

Cezayir yönetimi, Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın, "Cezayir'in, Hizbullah ile Polisario Cephesi arasındaki toplantılara ev sahipliği yaptığı" yönündeki açıklamalarını "iftira" olarak nitelendirdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir yönetimi, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın, "Cezayir'in, Hizbullah ile Polisario Cephesi arasındaki toplantılara ev sahipliği yaptığı" yönündeki açıklamalarını "iftira" olarak nitelediğini bildirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulaziz bin Ali Şerif, Cezayir haber ajansı APS'ye yaptığı açıklamada, Burita'nın bir Fransız gazetesine verdiği demecinde yer alan "sorumsuz açıklamaları" kınadıklarını belirtti.

Şerif açıklamada, Burita'nın, elinde olduğunu iddia ettiği kesin delilleri ortaya koymak yerine iftira atmaya devam ettiğini kaydederek, ülkesinin, kendisine yönelik bu kampanya karşısında sükunetini ve gücünü muhafaza edeceğini dile getirdi.

Fas Dışişleri Bakanlığı, Burita'nın, cumartesi günü Jeune Afrique Gazetesi'ne verdiği demeçte yer alan ve "Cezayir'in Hizbullah ile Polisario Cephesi liderleri arasındaki doğrudan toplantıları desteklediği" yönündeki açıklamalarını yayınlamıştı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 1 Mayıs'ta, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin, ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.

Burita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle, İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran'ın Rabat Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtmişti.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletler'in (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Bir şirket daha anket sonucunu açıkladı! İşte son oy oranları...Bir şirket daha anket sonucunu açıkladı! İşte son oy oranları...
Muharrem İnce hakkında 19 Mayıs detayı!Muharrem İnce hakkında 19 Mayıs detayı!
Yüzde 50 nasıl aşılacak? Seçimin kaderini belirleyecek partiYüzde 50 nasıl aşılacak? Seçimin kaderini belirleyecek parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz bin Ali Şerif Cezayir Fas Hizbullah Nasır Burita Polisario Cephesi

En Çok Okunan Haberler

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

Ödüllü oyuncu Selen Uçer Çukur dizisine katılıyor!

Ödüllü oyuncu Selen Uçer Çukur dizisine katılıyor!

Konyaspor ligde kaldı, spiker gözyaşlarını tutamadı

Konyaspor ligde kaldı, spiker gözyaşlarını tutamadı

Tartıştığı eşini 17 yerinden bıçakladı

Tartıştığı eşini 17 yerinden bıçakladı

İlginizi Çekebilir

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Silivri Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Silivri Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Pensilvanya'daki mobilyaları Boydaklar üretmiş

Pensilvanya'daki mobilyaları Boydaklar üretmiş

İşte Zekeriya Öz'ün son hali!

İşte Zekeriya Öz'ün son hali!

Sahura ne zaman kalkılacak diyanet cevapladı! İşte 2018 Ramazan imsakiyesi

Sahura ne zaman kalkılacak diyanet cevapladı! İşte 2018 Ramazan imsakiyesi

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

İstanbul Üniversitesi'nde de not şişirme skandalı

İstanbul Üniversitesi'nde de not şişirme skandalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.