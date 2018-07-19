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Cezayir'de aşırı sıcaklar kavuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 23:08 | Son Güncelleme

Temmuz'un ilk yarısında Afrika kıtasında en yüksek sıcaklık, 51 dereceyle Cezayir'in Virgila kentinde ölçüldü. Yetkililer, risk gruplarına uyarılarda bulundu

CEZAYİR (AA) - Temmuz ayının ilk yarısında Afrika'nın en sıcak kentinin Cezayir'in güneyindeki Virgila kenti olduğu belirtildi.

Cezayir Meteoroloji Kurumu sözcüsü Hevvariyye bin Rakta tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz'un ilk yarısında Afrika kıtasındaki en yüksek sıcaklık 51 dereceyle Cezayir'in Virgila kentinde kaydedildi.

Bin Rakta, güneydeki birçok ilde Temmuz ayında aşırı sıcakların gözlemlendiğini, 40 derecenin üzerinde çok sayıda noktanın tespit edildiğini belirterek, konuya ilişkin halka uyarılarda bulunduklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı da hastalar, yaşlılar ve çocuklara güneşin olumsuz etkilerinden sakınmaları yönünde duyurular yapıyor.

Aşırı sıcakların hakim olduğu Cezayir'in güneybatısındaki Beşar kentinde, elektrik kesintileri sebebiyle geçen günlerde yoğun protestolar yaşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
aşırı sıcaklar Cezayir

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