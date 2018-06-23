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Cezayir'de asistan doktorların 7 aydır süren grevi askıya alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 19:28 | Son Güncelleme

Cezayir'de asistan doktorların 7 aydır süren grevi askıya alınacak

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de devlet hastanelerindeki asistan doktorların, çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle yaklaşık 7 ay önce başlattığı grevin askıya alınmasına karar verildi.

Cezayirli Asistan Doktorlar Koordinatörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, grevin pazar gününden itibaren askıya alınacağı, ancak aylardır dillendirilen taleplerden vazgeçmenin söz konusu olmadığı ifade edildi.

Koordinatörlük, grevin askıya alınmasıyla, talepler konusunda Sağlık Bakanlığı'yla diyalog kurmanın kolaylaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Grevin askıya alınması kararı, ülke genelindeki 13 tıp fakültesinde yapılan oylama sonucunda alındı. Söz konusu fakültelerden 10'u grevin askıya alınması yönünde oy kullanırken, 3 fakülte buna karşı çıktı.

Cezayirli asistan doktorlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve zorunlu kamu hizmetinin kaldırılmasını talep ediyor. Cezayir'deki devlet hastanelerinde halihazırda 15 bin asistan doktorun hizmet verdiği ifade ediliyor.

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asistan doktorlar Cezayir grev

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