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Cezayir'de askeri uçağın düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:14 | Son Güncelleme

Polisario Cephesi, Cezayir'de düşen uçaktan hayatını kaybedenlerden 30'unun Batı Sahra bölgesinden olduğunu duyurdu

CEZAYİR (AA) - Polisario Cephesi, Cezayir'de askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 257 kişi arasında Fas'ın Batı Sahra bölgesinden 30 kişinin bulunduğunu duyurdu.

Polisario Cephesi'nden yapılan açıklamada, Cezayir'in kuzeyindeki Blida vilayetinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 257 kişi arasında Batı Sahra bölgesinden 30 kişinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin Cezayir'e tedavi olmaya giden aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu hasta ve yakınları olduğu aktarıldı.

Cezayir 1962'de Fransa'dan bağımsızlığı ilan etmesinden bu yana 15 uçak kazası yaşadı. Söz konusu kazalar içinde en fazla can kaybı ise bugün yaşanan kazada meydan geldi.

Cezayir devlet televizyonu, ülkenin kuzeyindeki Blida vilayetinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 257 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Cezayir Polisario Cephesi

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