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Cezayir'de askeri uçağın düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 19:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşen askeri uçakta hayatını kaybedenler için Cezayir Devlet Başkanı Buteflika'ya taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşen askeri uçakta hayatını kaybedenler için Cezayir Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'ya başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın Boufarik Askeri Havaüssü yakınlarına düştüğü yönündeki haberlerin ardından Cezayir Devlet Başkanı Buteflika'ya taziye mesajı gönderdi.

Erdoğan, Blida vilayetinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu uçaktakilerin hayatını kaybetmelerinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiği mesajında, "Bu vahim hadise karşısında ihtiyaç duyulduğu takdirde Cezayirli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim." ifadelerine yer verdi.

Türkiye olarak Cezayirlilerin acılarını paylaştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine metanet diliyor, zat-ı devletleri, aziz kardeşim ile dost ve kardeş Cezayir halkına en kalbi taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Boufarik Askeri Üssü'nden Beşar vilayetine gitmek üzere havalanan kargo uçağının düşmesi sonucu 257 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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