Cezayir'de Barış Toplumu Hareketi Olağanüstü Kongresi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en büyük İslami partisi olan Barış Toplumu Hareketi Olağanüstü Kongresi başladı.

Başkent Cezayir'de 3 gün devam edecek kongre, hareket içinde biri muhalefette kalmayı diğeri hükümete ortak olmayı isteyen iki akım arasındaki mücadelenin kızıştığı bir atmosferde gerçekleşiyor.

"Ulusal uzlaşı, demokratik geçiş ve politika geliştirme" temalı kongreye hareketin tabanından bin 800 delege katıldı. Söz konusu kongrede, Barış Toplumu Hareketi'ne yeni bir bir başkan seçilmesi ya da mevcut Başkan Abdurrazık Mukri'nin yeniden güven oyu alması bekleniyor.

Kongrenin açılışında konuşan Mukri, başkanlığı döneminde, kendini feshederek hareketin çatısı altına giren Değişim Cephesi'yle birlik olma düşünün gerçekleştiğini söyledi. Mukri, daha önce hareketten ayrılan liderleri de geri dönmeye çağırdı.

Söz konusu kongrenin en önemli gündem maddeleri arasında hükümete dahil olup olmama meselesi yer alıyor. Mukri, muhalefette kalma taraftarı olan akıma başkanlık ederken, hareketin eski Başkanı Ebu Cerra Sultani ise yönetime ortak olmayı destekleyen akıma liderlik ediyor.

