HABER

Cezayir'de Barış Toplumu Hareketi Olağanüstü Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 03:00 | Son Güncelleme

Ülkenin en büyük İslami partisi olan Barış Toplumu Hareketi Olağanüstü Kongresi başkentte başladı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en büyük İslami partisi olan Barış Toplumu Hareketi Olağanüstü Kongresi başladı.

Başkent Cezayir'de 3 gün devam edecek kongre, hareket içinde biri muhalefette kalmayı diğeri hükümete ortak olmayı isteyen iki akım arasındaki mücadelenin kızıştığı bir atmosferde gerçekleşiyor.

"Ulusal uzlaşı, demokratik geçiş ve politika geliştirme" temalı kongreye hareketin tabanından bin 800 delege katıldı. Söz konusu kongrede, Barış Toplumu Hareketi'ne yeni bir bir başkan seçilmesi ya da mevcut Başkan Abdurrazık Mukri'nin yeniden güven oyu alması bekleniyor.

Kongrenin açılışında konuşan Mukri, başkanlığı döneminde, kendini feshederek hareketin çatısı altına giren Değişim Cephesi'yle birlik olma düşünün gerçekleştiğini söyledi. Mukri, daha önce hareketten ayrılan liderleri de geri dönmeye çağırdı.

Söz konusu kongrenin en önemli gündem maddeleri arasında hükümete dahil olup olmama meselesi yer alıyor. Mukri, muhalefette kalma taraftarı olan akıma başkanlık ederken, hareketin eski Başkanı Ebu Cerra Sultani ise yönetime ortak olmayı destekleyen akıma liderlik ediyor.

FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! Aralarında askerler de varFETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! Aralarında askerler de var
Reuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdiReuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Toplumu Hareketi Cezayir

En Çok Okunan Haberler

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Akhisarspor)

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Akhisarspor)

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu

Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

Türkiye'den Sokotra krizine ilk açıklama

Türkiye'den Sokotra krizine ilk açıklama

Abdulkadir Selvi, Erdoğan-İnce görüşmesinin detaylarını anlattı

Abdulkadir Selvi, Erdoğan-İnce görüşmesinin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.