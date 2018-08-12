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Cezayir'de Buteflika'nın olası cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 18:46 | Son Güncelleme

Emniyet güçleri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın beşinci defa yönetime gelmemesi için gösteri yapan ve aralarında parti başkanlarının da olduğu bazı eylemcileri gözaltına aldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir emniyet güçleri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın beşinci defa bu görev için aday olmaması amacıyla gösteri yapan ve aralarında parti başkanlarının da olduğu bazı eylemcileri gözaltına aldı.

Muhalif "Yeni Nesil" Partisinin resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, başkent Cezayir'deki Şehitler Meydanı'nda yapılan gösteri sırasında Parti Başkanı Ceylali Süfyan ile bazı aktivistlerin gözaltına alınarak emniyet merkezine götürüldüğü duyuruldu.

"Değişim ve Yükseliş için Birlik Partisi" Başkanı Zubeyde Asul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteride kendisinin ve diğer bazı parti başkanları ile aktivistlerin gözaltına alındığını söyledi.

Buteflika'nın beşinci defa cumhurbaşkanı olmaması için eylem yaptıklarını belirten Asul, emniyet güçlerinin daha sonra gözaltına alınanların tümünü serbest bıraktığını aktardı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları tartışmaları arasında 4. dönemde de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika'nın, Nisan 2019'da yapılması beklenen seçimlerde olası adaylığı kamuoyunda tartışılıyor.

Buteflika, iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların bir kez daha aday olması çağrılarına karşılık tutumunu henüz açıklamazken muhalif çevreler, sağlık sorunlarından dolayı yönetimden çekilmesi çağrısı yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika gösteri

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