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Cezayir'de fiyatlardaki "rastgele" artışa soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 22:42 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Ticaret Bakanı Bin Muradi: -"Bu yılın başından beri tüketici fiyatlarının çoğunda görülen rastgele artış hakkında soruşturma başlatıldı"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Ticaret Bakanlığı, bu yılın başından beri tüketici fiyatlarındaki artışı "rastgele" şeklinde değerlendirerek, bu artışlar hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Ticaret Bakanı Muhammed bin Muradi, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, alışveriş merkezleri ile pazarların denetlendiği ve bakanlığın buna ilişkin raporları periyodik şekilde kontrol ettiğini ifade ederek, "Bu yılın başından beri tüketici fiyatlarının çoğunda görülen rastgele artış hakkında soruşturma başlatıldı." dedi.

Bazı üretici ve dağıtımcıların, yakıt fiyatlarındaki artış ile devalüasyonu bahane ederek tüketici fiyatlarını rastgele yükselttiğini söyleyen Bin Muradi, bir takım üreticilerin, süt ve süt ürünlerini tekelinde tuttuğu, fiyat artışı için de bu durumdan faydalandığını kaydetti.

Cezayir Tüketici Koruma Derneği ise yaptığı açıklamada, süt, ekmek ve un fiyatlarının, rastgele ve haksız şekilde artığı hakkında her gün şikayet başvurusunda bulunulduğunu belirtti.

Cezayir'de 2018'in ilk günlerinden bu yana süt ve süt ürünlerinde anormal bir artış yaşandığı belirtiliyor. Bazı kentlerde, süt ürünleri satışının yapıldığı dükkanların önünde günün erken saatlerinde uzun kuyrukların oluştuğu ifade ediliyor.

(AA)

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