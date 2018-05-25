CEZAYİR (AA) - HUSAMEDDİN İSLAM - Cezayir halkı, yüzyıllardır devam eden gelenekle ramazan ayında iftar sofralarını Osmanlıdan kalma bir lezzet olan börekle taçlandırıyor.
Genellikle kıymadan bazen de damak tadına göre tavuk, patates, peynir gibi çeşitli iç malzemelerinden yapılan börek, tarihte Osmanlı hakimiyetinde kalan Cezayirlilerin iftar sofralarının vazgeçilmezi arasında yer alıyor.
Halkın Osmanlı döneminde tanıştığı börek, sofralarda ara sıcak olarak çok seviliyor. Bazıları ekmek yerine koyup çorbayla birlikte tüketirken, bazıları özel bir tat olarak ayrıca yemeyi tercih ediyor.
Cezayir'de geçmişten gelen bu lezzetin ismi değişmeyerek Türkçede olduğu gibi "börek" olarak adlandırılıyor. Bu ülkede yalnızca börek değil, dolma ve baklava da Türkçedeki adıyla anılıyor.
Cezayir tarihi ve kültürel mirası araştırmacısı Fevzi Sadullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada böreğin asırlardır sevilen bir lezzet olduğunu, zaman geçmesine rağmen özellikle iftar sofralarındaki yerinin korunduğunu belirtti.
Sadullah, Osmanlı devrinde ülkede tanınmaya başlayan böreğin iç malzemesinin de damak tadına göre değişiklik gösterdiğini belirterek, "Türkler belki de yüzlerce çeşit yapıyor, şekil ve pişirme yöntemimiz, iç malzemelerimiz farklılık gösteriyor olabilir." dedi.
Böreğin Cezayir'den diğer Arap ülkelerine de yayıldığını dile getiren Sadullah, Cezayir'in yanı sıra diğer Mağrib ülkelerinde de böreğin tanınan, bilinen bir lezzet olduğunu aktardı.
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