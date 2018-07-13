Cezayir'de imamlar baskı altında

CEZAYİR (AA) - HÜSAMEDDİN İSLAM - Cezayir'de son zamanlarda cami imamlarına yönelik şiddet olaylarının tekrarlanması üzerine yönetimin aldığı yeni tedbirler çeşitli çevrelerce tartışmalara sebep oldu. Din İşleri Bakanı Muhammed İsa 7 Temmuz'da Tipaza vilayeti "İslam Kültür Merkezi" etkinliğinde 2016'dan bu yana imamlara karşı 93 saldırının camilerin dışında gerçekleştiğine dikkati çekti. Saldırıların tehlikesine işaret eden Bakan İsa, ülkede 17 bin cami olduğunu, saldırıların büyütüldüğü kadar endişe verici olmadığını söyledi. İmamlara yönelik saldırıların kişisel davalardan kaynaklandığını ve camilerin dışında gerçekleştiğine işaret eden İsa, "Bundan daha tehlikelisi mekanın kutsiyetine saygı göstermeksizin imamın cami içinde saldırıya uğramasıdır." ifadelerini kullandı. Bakan İsa, 30 Haziran'da, ülkedeki dini cemiyetlerin ikinci bir emre kadar akreditasyonlarının yenilenmesi işlemini dondurma kararını duyurmuştu. Buna gerekçe olarak, "Cami imamlarına dönük tehlike oluşturan ve Allah'ın evlerini ele geçirmeye çalışan bazı grupların" olduğundan söz etmişti.

İsa, "İmamlarla dernek çalışanları birbirine karışmamalıdır. Cami imamlarıyla mescitlerin bakım onarım ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgilenen dernekler arasında yetki sınırlandırmaları yeniden gözden geçirilmesinin kanaatindeyiz." dedi. Ülkenin Şilif vilayetinde bir cami derneği yönetimine saldırı görüntülerinin Haziran sonunda sosyal medyada yayınlanması bu kararın alınmasında etkili olmuştu. Cezayir'deki dini söylemlere sahip muhafazakar "Barış Toplumu Hareketi" milletvekilleri tarafından verilen soru önergelerinde dernek akreditasyonlarının yenilenmemesi, camilerin idaresi ve asıl yöneticilerinin kimler olduğu konusu gündeme gelmişti. Aynı süreçte parlamentoda Din İşleri Bakanına yönelik bu türden icraatlar yerine camilerde yaşanan karışıklığın düzeltilmesi çağrısı yapıldı. Barış Toplumu Hareketi'nden milletvekili Dayre Abdulvehhab yaptığı açıklamada, hükümetin bu konudaki icraatlarının hukuki olmadığını belirterek "Bir yönüyle realiteye uygun değil, diğer yönüyle de dernekler kanununa aykırı" ifadesini kullandı.

Geçen günlerde Skikda vilayetinde bir cami imamına karşı cuma hutbesi sırasında saldırıda bulunulmuştu. Gelişen olaylar karşısında Bakan İsa, Adalet Bakanlığı'nın görev başında bulunan imamların korunmasına yönelik ceza kanununa yeni maddeler eklenmesi üzerine çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Ayrıca bakan, söz konusu saldırıların incelenmesi için bir komisyonun kurulacağını da aktardı. Cezayir İmamları Sendikası Başkanı Cellul Huceymi, bakanlığın aldığı kararın şeklen doğru olduğunu ancak içerik bakımından düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Huceymi, Cezayir toplumunun dine saygılı olduğunu daha önceki dönemlerde benzeri davranışların imamlara karşı yapılmadığına dikkati çekti. İmamlara yönelik saldırıların temelinde ideolojilerin yaygın şekilde toplumda karşılık bulunmasına bağlayan Huceymi, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti. - Siyasi gerekçeler Öte yandan Din İşleri Bakanlığı eski müsteşarı İdde Felahi yaşanan taşkınlıkların bakanlığın geçici de olsa derneklerin akreditasyonlarını durdurmak zorunda bıraktığını söyledi.