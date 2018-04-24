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Cezayir'de "İsrail adına casusluğa" idam kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 19:41 | Son Güncelleme

Cezayir'de İsrail adına casusluk yapmak suçlamasıyla yargılanan 8 kişiden biri idam, 7'si ise 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de mahkemenin, İsrail adına casusluk yapmak suçlamasıyla yargılanan Afrikalı 8 sanıktan 1'ini idam, 7'sini ise 10'ar yıl hapis ile 8'er bin dolar para cezasına çarptırdığı bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cezayir'in güneyinde yer alan Gardaye kentindeki ceza mahkemesi, İsrail adına casusluk yapmak suçlamasıyla yargılanan sanıklardan Liberyalı bir kişiyi idam, Mali ve Gineli 7 kişiyi ise 10'ar yıl hapis ile 8'er bin dolar para cezasına çarptırdı.

Mahkeme sanıkları Kasım 2017'de aynı cezaya çarptırmış ve sanıkların avukatları müvekkillerinin dosyasını istinaf mahkemesine taşımıştı.

Sanıkların mahkemenin kararına itiraz için 10 gün süreleri bulunuyor.

Sanıklar, Cezayir polisinin Aralık 2015'te düzenlediği operasyonda yakalanmıştı ve savcılık sanıkların yanında İsrail adına casusluk yapmakla ilgili belgeler ve iletişim cihazlarının ele geçirildiğini belirtmişti.

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Cezayir idam cezası İsrail adına casusluk

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