Cezayir'de olumsuz hava şartları 6 can aldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de sağanak yağışın yol açtığı sel ve yıldırım düşmesi nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi.

Sivil savunma kaynakları tarafından devlet radyosuna yapılan açıklamada, Tamanrasset ilinin kuzeydoğusunda bir gölette 17, 19 ve 22 yaşlarındaki 3 kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edildi.

Gençlerden 2'sinin suların aniden yükselmesiyle vadi yatağındaki gölette hayatını kaybettiği, üçüncü kişinin ise onları kurtarmak isterken öldüğü bilgisi verildi.

Aynı vadi yatağında 2 kişinin daha kaybolduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yine Tamanrasset ilinin Mali sınırındaki Tin Zevatin bölgesindeki vadide 7 ve 8 yaşındaki 2 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Kalime ilinde ise bir kişinin yıldırım düşmesi sonucu öldüğü belirtildi.

Meteoroloji birimleri ülkenin güneyi ve kuzeydoğusu için sağanak yağış ve yıldırım uyarısı yapmış, olumsuz hava koşullarının pazartesi gününe kadar devam edeceğini bildirmişti.

