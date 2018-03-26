Cezayir'de selefi düşünceye sapıklık nitelemesi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Din İşleri Bakanı Muhammed İsa, ülkedeki tanınmış Selefi Şeyhi Muhammed Ali Ferkus'un, "İhvan, Sufiler ve demokrasi taraftarlarının ehli sünnet dışında olduğu" şeklindeki açıklamalarını sapık fikirler olarak nitelendirdi.

Ülkenin batısındaki Gilzan kentinde açılışı yapılan Uluslararası Tasavvuf Sempozyumu'nda konuşan İsa, son günlerde tartışmalara neden olan Cezayirli Selefi din adamının İhvan ve Sufiler gibi düşünce akımlarını "Ehli Sünnet" dışında saymasına dair ifadelerine sert tepki gösterdi.

Ferkus'un bazı mezhep ve dini gruplara ilişkin değerlendirmelerini sapıkça fikirler olarak niteleyen Bakan İsa, "Sapık dini fikirlerle mücadele edeceğiz." dedi.

Selefi ekolün İslam'ın ilk dönemine bağlılık talebinde olduğunun düşünüldüğünü belirten İsa, "Bu akım, ümmetin çoğunu Ehli Sünnet Vel Cemaat dairesinden çıkaran ve yalnızca kendi topluluğunu Ehli Sünnet'e bağlılığa indirgeyen dışlayıcı bir düşünceyi ilan etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İsa, bu türden davranışların görmezden gelinmeyeceğini, Cezayirlilerin kanını yeniden dökmeye sebep olmaması için bu sapık fikir sahibi kişilere yasaların gereğinin yapılacağını söyledi.