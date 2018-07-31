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Cezayir'de terörle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 13:53 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzey kesimindeki Skikda vilayetinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de terörle mücadele için yürütülen operasyon kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, silah ve mühimmat depolarının ele geçirildiği bildirildi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele için yürütülen operasyon kapsamında ordu güçlerinin ülkenin kuzey kesimindeki Skikda vilayetine bağlı Azabe bölgesinde 4 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlere ait silah ve mühimmat deposunun da ele geçirildiği ve bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan yerel medyada ve sosyal paylaşım sitelerinde söz konusu operasyonda bazı askerlerin hayatını kaybettiği yönünde iddialar yer alırken, konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Cezayir, ülkenin kuzey kesimindeki dağlık bölgelerde El-Kaide ve DEAŞ gibi silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonlar yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Skikda Terörle Mücadele

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