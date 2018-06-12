Cezayir'deki Ahmediye Cemaati mensuplarına hapis cezası

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de mahkemenin, "İslam dinine hakaret ettiği" gerekçesiyle Ahmediyye (Kadıyanilik) Cemaati'ne mensup 24 kişi hakkında 3 ila 6 ay arasında değişen hapis cezaları verdiği belirtildi.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda yer alan Becaye ilindeki Akbou Mahkemesinde bugün görülen davanın duruşmasında, Ahmediyye Cemaatine mensup 27 kişi, "İslam dinine hakaret ettiği" ve "izinsiz dernek kurma, bağış toplama" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, sanıklardan 3'ü hakkında beraat kararı verilirken, 3'ü 6 ay, 19'u (hükmün açıklanması geriye bırakılarak) 3 ay ve gıyabi yargılanan 2'si ise 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezayir emniyet güçleri, söz konusu cemaat mensuplarını, geçen mart ayında Becaye ilinde gözaltına almıştı.

Cezayir İnsan Hakları Derneği'nin verilerine göre, 2016'nın başından bu yana, 2 binden fazla mensubu bulunan cemaatin yaklaşık 280 üyesi hakkında soruşturma başlatıldı.

"Ahmediye Cemaati"nin Cezayir'deki lideri Muhammed Fali hakkında ise geçen eylül ayında 6 ay hapis cezası verilmiş, Fali daha sonra gözetim altında tutulmak şartıyla serbest bırakılmıştı.