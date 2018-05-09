Cezayir'den ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına tepki

CEZAYİR (AA) - Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik her kararın boş ve geçersiz olacağını, hukuki açıdan da bir etkisinin bulunmayacağını belirtti.
Mesahil, başkent Cezayir'de düzenlenen "3. Cezayir-Hollanda Teknolojik ve Ekonomik İşbirliği Ortak Komitesi" toplantısında yaptığı konuşmada, "Kudüs'ün statüsünü, demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan her karar geçersiz ve kabul edilemezdir. Ayrıca hukuki olarak da bir eskisi olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Aynı toplantıda konuşan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da uluslararası topluma devam eden olumsuz süreci aşmak için iki devletli çözüme yönelik gereken çabayı gösterme çağrısında bulundu.
Başkent Cezayir'de düzenlenen Üçüncü Cezayir-Hollanda Teknolojik ve Ekonomik İşbirliği Ortak Komitesi toplantısına iki ülkenin dışişleri bakanları başkanlık ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı.
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