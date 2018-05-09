HABER

Cezayir'den ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 21:45 | Son Güncelleme

Cezayir'den ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına tepki

CEZAYİR (AA) - Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik her kararın boş ve geçersiz olacağını, hukuki açıdan da bir etkisinin bulunmayacağını belirtti.

Mesahil, başkent Cezayir'de düzenlenen "3. Cezayir-Hollanda Teknolojik ve Ekonomik İşbirliği Ortak Komitesi" toplantısında yaptığı konuşmada, "Kudüs'ün statüsünü, demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan her karar geçersiz ve kabul edilemezdir. Ayrıca hukuki olarak da bir eskisi olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Aynı toplantıda konuşan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da uluslararası topluma devam eden olumsuz süreci aşmak için iki devletli çözüme yönelik gereken çabayı gösterme çağrısında bulundu.

Başkent Cezayir'de düzenlenen Üçüncü Cezayir-Hollanda Teknolojik ve Ekonomik İşbirliği Ortak Komitesi toplantısına iki ülkenin dışişleri bakanları başkanlık ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı.

Türkiye'den ABD'ye bir mesaj daha!Türkiye'den ABD'ye bir mesaj daha!
Trump'tan İran'a tehdit gibi sözler!Trump'tan İran'a tehdit gibi sözler!
Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyorErdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Cezayir israil

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.