Cezayir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki İslami eğilimli en büyük parti olan Barış Toplumu Hareketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kazanmasının, İslam ümmeti ve Filistin meselesinin zaferi olduğunu belirtti.

Hareketin Başkanı Abdurrezzak Mukri, Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, "Şahsım ve Barış Toplumu Hareketi adına, seçimlerde kazandığınız başarıdan ötürü sizi tebrik etmekten mutluluk duyuyorum." ifadesine yer verdi.

Mukri, Erdoğan'ın başarısının "İslam ümmetinin, adalet ve hürriyet aşıklarının, zulme karşı mücadele edenlerin ve Filistin meselesi gibi tüm haklı davaların zaferi olduğunu" kaydetti.

Ayrıca Mukri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisinin başarısının, İslam ve Arap dünyasında örnek alınan bir model olması temennisinde bulundu.

