Cezayir'den Tunus'taki saldırıya kınama

CEZAYİR (AA) - Cezayir yönetimi, Tunus'ta güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısını kınadı.
Cezayir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdulaziz bin Ali eş-Şeref, Cezayir haber ajansı APS'de yer alan açıklamasında, "Cendube vilayetine bağlı Ayn Sultan bölgesinde Ulusal Muhafız Birimlerinde görevli güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Saldırıda hayatını kaybeden emniyet mensuplarının yakınları ile Tunus hükümeti ve halkına başsağlığı temennisinde bulunan Şeref, Tunus'un terörle mücadele azminin bu tür saldırılarla sarsılmayacağına inandıklarını kaydetti. Tunus İçişleri Bakanlığı, ülkenin Cezayir sınırı yakınlarında güvenlik güçlerine düzenlenen terör saldırısında 6 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Tunus, 2015-2016 yıllarında yabancı turistlerin ve güvenlik güçlerinin hayatını kaybettiği birçok terör saldırısına sahne olmuştu.
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