Cezayir'den uluslararası topluma Filistin çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Filistin halkına karşı sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmesini istedi.
Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulaziz bin Ali eş-Şerif, Cezayir resmi haber ajansı APS'ye yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu Filistin halkının yanında durmaya çağırdı.
İsrail'in savunmasız Filistin halkına mütemadiyen uyguladığı sistematik saldırıları şiddetle kınayan Bin Ali eş-Şerif, ülkesinin her zaman, Filistinlilerin haklarını geri almaları ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmaları konusundaki sorumluluklarına bağlı olduğunu kaydetti.
Bin Ali eş-Şerif, BMGK'den, Filistin halkını koruma ve acılarını dindirme konusundaki sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmesini talep etti.
Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Toplumsal Barış Hareketi, ülke diplomasisinin temsilcilerini, aralarında Filistin davası da olmak üzere Arap ülkelerinin sorunlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmıştı.
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