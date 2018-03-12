CEZAYİR (AA) - Cezayir'de yaklaşık 2 ay önce başlayan kızamık vakalarının 13 ile yayıldığı bildirildi.
Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cezayir Sağlık Bakanlığı Önleyici Tıp Müdürü Cemal Furar, kızamık salgınının 13 kente yayıldığını ve pazar günü itibarıyla 2 bin 317 kişide kızamık saptandığını belirtti.
Furar, yaklaşık 2 ay önce ilk vakanın görüldüğü El-Vadi kentinde bin 47, Vurgile kentinde ise 797 kişinin bu hastalığa yakalandığını aktardı.
Bunun yanı sıra, Cezayir basınında kızamık salgını nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğine dair bilgiler de yer aldı.
Cezayir Sağlık Bakanlığı kızamık salgınının nedenlerini araştırmak üzere 5 Mart'ta çalışmalara başlamıştı.
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