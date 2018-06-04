Cezayir'in AB Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırması

CEZAYİR (AA) - Avrupa Birliği (AB) Cezayir Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hakkında "hakaret içeren" görüntünün, kendilerini yansıtmadığını belirtti.

AB Cezayir Büyükelçisi John O'Rourke, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, "Cezayir makamlarına, AB kurumlarına akredite olan gazetecilerin, kurum adına değil, basın ve ifade özgürlüğü ilkesine uygun olarak kendi adlarına konuştuğunu belirttik." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi O'Rourke, AB merkezinde Cumhurbaşkanı Buteflika hakkında "hakaret içeren" bir görüntü çekilmesi ve paylaşılması nedeniyle dün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Eski Cezayir resmi televizyonu muhabiri Leyla Hadad, geçen perşembe günü AB merkezinde basın mensuplarına ayrılan bir salonda Buteflika'nın sağlık durumu ve ülkedeki siyasi durumları eleştirdiği bir görüntü çekerek, Facebook hesabından yayınlamıştı.

Cezayir'in Brüksel Büyükelçiliği, cuma günü AB bünyesinde gerçekleşen durumu protesto ettiğini açıklamıştı.

