Cezayirli 29 kişi Rusya'da gözaltında tutuluyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir vatandaşı 29 kişinin Rusya'da gözaltında tutulduğu duyuruldu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulaziz bin Ali Şerif, ülkenin resmi ajansı APS'de yer alan açıklamasında, 2018 FIFA Dünya Kupası maçlarını izlemek için Rusya'ya giden 29 Cezayirlinin, buradan yasa dışı şekilde Finlandiya, Ukrayna ve Belarus'a geçmeye çalışırken yakalandığını belirtti.

Şerif, söz konusu kişilerin Rus makamlar tarafından "sınırı yasa dışı bir şekilde geçmeye çalışmak" suçlamasıyla gözaltına alındığını ifade etti.

Rusya makamlarına göre konunun yalnızca Cezayir vatandaşlarıyla alakalı olmadığını, Cezayirliler dışında çoğunluğu Arap ve Afrika ülkelerinden yüzlerce kişinin de gözaltında olduğunu aktaran Abdulaziz bin Ali Şerif, vatandaşlarının şu an gözaltı merkezlerinde tutulduğunu, cezaevinde olmadıklarını kaydetti.

Bakanlığın söz konusu vatandaşların yurda dönmeleri için yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren Şerif, 29 kişinin ne zaman gözaltına alındıklarına dair ise bilgi vermedi.

Birkaç gün önce sosyal medyada Cezayir, Fas ve Mısır'dan bazı gençlerin Rusya'da alıkonulduğuna dair görüntüler yer almış, videolarda gençlerin vücudunda darp izleri olduğu görülmüştü.

Sosyal medyada Rusya makamları tarafından şiddet gördüğü iddia edilen gençler için ülkelerine harekete geçme çağrıları da yapılmıştı.

