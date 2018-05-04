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Cezayirli kaçaklar tren istasyonunda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 09:44 | Son Güncelleme

Cezayirli kaçaklar tren istasyonunda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, tren istasyonunda yapılan denetimde 13 kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, İstanbul'dan gelen yolcu treninde denetim yaptı. Aramada, yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen Cezayir uyruklu 13 kişi yakalandı.

Kaçakların yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığı yaptığı belirlendi.

Pasaport kontrolünün ardından kaçaklar, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak sığınmacı Tren Garı

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