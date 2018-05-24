Charlie Hebdo'ya ırkçılık tepkisi

PARİS (AA) - Fransa'da mizah dergisi Charlie Hebdo'nun bu haftaki sayısının kapağında, Paris IV Sorbonne Üniversitesi Öğrenci Derneğinin (UNEF) başörtülü başkanına yönelik ırkçı ve aşağılayıcı tavır tepkilere yol açtı.
Hükümetin şubat ayında kanunlaştırdığı eğitim ve üniversiteye giriş reformuna yönelik üniversitelerdeki grevle ilgili bir televizyon kanalına açıklama yapan Maryam Pougetoux'un başörtülü olması nedeniyle başlayan tartışmalar devam ediyor.
Konuyu bu haftaki sayısının kapağına taşıyan mizah dergisi Charlie Hebdo'nun ırkçı ve aşağılayıcı tavrı eleştiriye neden oldu. Ülkede, 2015'teki saldırılar sonrası tüm Fransız halkının "Je Suis Charlie" (Ben Charlie'yim) sloganıyla ifade ve düşünce özgürlüğü dayanışmasında bulunduğunu belirten çok sayıda kişi, Pougetoux'un dergi tarafından aşağılanması ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmemesini eleştirdi.
Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Alexis Corbiere, "Ben Charlie Hebdo'yum ama bu kapak iğrenç" yorumunda bulunurken, sosyal medya kullanıcıları da derginin ırkçı, sorumsuz, aşağılayıcı ve İslamofobik kapağına tepki gösterdi.
Bir kullanıcı, "Bravo, 19 yaşındaki bir çocuğu linç ediyorsunuz, kokuşmuşsunuz. Ben artık Charlie değilim." mesajını paylaşırken, bir başkası da "Fransa'da 15 saniye televizyonda konuştu, kimse ne dediğini hatırlamıyor oysa ülkede 15 gündür kıyafeti konuşuluyor. Irkçı, aşağılayıcı ve kadın karşıtı bir durum." ifadelerini kullandı.
Bir diğer kullanıcı da özgürlükler ve insan hakları ülkesi olarak bilinen Fransa'nın sınıfta kaldığını, Fransız basını tarafından "baskıcı" olarak gösterilen Türkiye'de, Rusya'da ve birçok ülkede insanların kılık ve kıyafetine karışılmadığını örnek gösterdi. Aynı kullanıcı, İçişleri Bakanı Gerard Collomb ve Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Sekreteri Marlene Schiappa'nın açıklamalarını da "Fransa için utanç" olarak değerlendirdi.
Collomb, BFMTV kanalında katıldığı canlı yayında UNEF Başkanı'nın başörtülü oluşunu "Şok edici ve provokatif" ifadeleriyle değerlendirmiş, Schiappa da "siyasi İslamın tanıtımını yapan birinin başkan olarak seçilmesine" tepki göstermişti.
UNEF'ten yapılan yazılı açıklamada, derneğin değerleri ve Pougetoux'un başörtülü oluşu arasında bir çatışmanın olmadığı belirtilmişti.
BuzzFeed internet sitesine konuşan Pougetoux, Fransa'nın kurtuluşu için mücadele etmiş bir "direnişçinin torunu" olduğu, Hristiyan ve Müslüman üyeleri olan bir aileden geldiği kaydederek, başkanı olduğu dernekte başörtülü veya başörtüsüz tüm öğrencilerin haklarını korumak için mücadele ettiğini söylemişti.
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