Chicago C2E2 Fuarı

CHICAGO (AA) - ABD’nin en renkli etkinliklerinden 2018 Chicago Çizgi ve Eğlence Fuarı (2018 Chicago Comic & Entertainment Expo – C2E2) başladı.
ABD’nin en büyük kongre ve kültür merkezi olan McCormick Place'te başlayan etkinlik yoğun ilgi gördü.
Sanatçıların yanı sıra ziyaretçilerin de renkli kıyafet ve kostüm giydikleri etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Sanat dünyasından ünlü isimleri ağırlayan fuarda canlandırılan popüler çizgi roman ve film karakterleri, video oyunları ve hayal ürünü karakterler dikkati çekti.
Bu yıl 8’incisi düzenlenen, geçen sene yaklaşık 80 bin kişinin ziyaret ettiği etkinlik pazar günü sona erecek.
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