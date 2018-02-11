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Chicago Otomobil Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 03:31 | Son Güncelleme

Binlerce Amerikalı kentte etkili olan kar fırtınasına rağmen fuar alanını doldurdu

CHICAGO (AA) - ABD'de bu yıl 110'uncusu düzenlenen Chicago Otomobil Fuarı başladı.

Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place'teki gerçekleşen 2 günlük medya gösteriminin ardından halka açılan fuar, kentte etkili olan kar fırtınasına rağmen yoğun ilgi gördü.

Fuar alanını sabahın erken saatlerinden itibaren doldurmaya başlayan binlerce Amerikalı, otomotiv sektöründeki son gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Dünyanın önde gelen markalarından yaklaşık bin aracın sergilendiği fuarda, yeşil enerji ile çalışan otomobillerin yanı sıra konsept araçlar dikkat çekti.

Yaklaşık 100 bin metrekarelik sergi alanında düzenlenen fuar, 19 Şubat'a kadar açık kalacak.

Chicago Otomobil Fuarı’nı 1 milyondan fazla ziyaretçinin gezmesi bekleniyor.

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