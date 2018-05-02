HABER

Chicago'da 1 Mayıs yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 05:28 | Son Güncelleme

Göstericiler, yürüyüş sırasında yaptıkları konuşmalar, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla çalışanlara yönelik haksızlıkların yanı sıra ABD Başkanı Trump ve politikalarına tepki gösterdi - Yürüyüş sonrası Kur'an-ı Kerim'den İnşirah Suresi okunarak göçmen gruplara birlik ve beraberlik mesajları verildi

CHICAGO (AA) - ABD'nin Chicago kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

Kent merkezindeki Thompson Center önünde başlayan gösteri, yüzlerce katılımcının yer aldığı yürüyüşün ardından Clark Caddesi'nde Federal Bina önünde sona erdi.

Gösteri süresince yaptıkları konuşmalar, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla çalışanlara yönelik haksızlıklara tepki gösteren eylemciler, zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump ve politikalarını da hedef aldı. Trump'ın özellikle göçmen karşıtı politikalarının ağır şekilde eleştirildiği gösteride, "Nefret yok, korku da bütün göçmenler hoş geldiniz buraya", "Adalet yoksa barış da yok" ve "Adalet istiyoruz hem de derhal istiyoruz" sloganları atıldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride "Sınır dışı işlemlerine son", "Göçmenlere tüm hakları geri verilsin", "Trump ve faşist rejimine hayır" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Gösterinin son bölümünde eylemcilere hitap eden Suriye Toplumu Ağı (Syrian Community Network - SCN) Kurucu Direktörü Suzanne Akhras Sahloul, Kur'an-ı Kerim'den İnşirah Suresi'ni okudu ve tercüme etti. Kendisinin de 35 yıl önce ABD'ye gelmiş bir göçmen olduğunu belirten Sahloul, örgütlenerek birlikte hareket etmeleri halinde göçmen gruplarının zafere ulaşacağına inandığını söyledi.

- "Türkiye dünyanın en cömert ülkesi"

Konuşmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sahloul, 3 milyondan fazla Suriyeliye kapılarını açtığı için Türk halkına teşekkür etti.

Türkiye'nin İslam dinini gerçek anlamda yaşayan bir ülke olduğunu vurgulayan Sahloul, "Türkiye kapılarını 3 milyondan fazla Suriyeliye açarak ne kadar cömert bir ülke olduğunu gösterdi. Maalesef ABD bile bu kadar cömert değil. Türkiye dünyanın en cömert ülkesi. Türkiye kabul ettiği göçmenlere daha iyi yaşayabilmeleri için gereken iş, okul ve tıbbi imkanlar sağladı. Lütfen Suriyelileri desteklemeye devam edin." diye konuştu.

Gösteri olaysız sona erdi.

Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısıErmenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Kılıçdaroğlu'nun 1 Mayıs mesajındaki dikkat çeken detay!Kılıçdaroğlu'nun 1 Mayıs mesajındaki dikkat çeken detay!
1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Chicago eylem gösteri

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Takside ‘uzun mesafe’ krizi kapıda

Takside ‘uzun mesafe’ krizi kapıda

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!

Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!

İstanbul'da olaylı gece!

İstanbul'da olaylı gece!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.