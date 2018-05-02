Chicago'da 1 Mayıs yürüyüşü

CHICAGO (AA) - ABD'nin Chicago kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

Kent merkezindeki Thompson Center önünde başlayan gösteri, yüzlerce katılımcının yer aldığı yürüyüşün ardından Clark Caddesi'nde Federal Bina önünde sona erdi.

Gösteri süresince yaptıkları konuşmalar, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla çalışanlara yönelik haksızlıklara tepki gösteren eylemciler, zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump ve politikalarını da hedef aldı. Trump'ın özellikle göçmen karşıtı politikalarının ağır şekilde eleştirildiği gösteride, "Nefret yok, korku da bütün göçmenler hoş geldiniz buraya", "Adalet yoksa barış da yok" ve "Adalet istiyoruz hem de derhal istiyoruz" sloganları atıldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride "Sınır dışı işlemlerine son", "Göçmenlere tüm hakları geri verilsin", "Trump ve faşist rejimine hayır" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Gösterinin son bölümünde eylemcilere hitap eden Suriye Toplumu Ağı (Syrian Community Network - SCN) Kurucu Direktörü Suzanne Akhras Sahloul, Kur'an-ı Kerim'den İnşirah Suresi'ni okudu ve tercüme etti. Kendisinin de 35 yıl önce ABD'ye gelmiş bir göçmen olduğunu belirten Sahloul, örgütlenerek birlikte hareket etmeleri halinde göçmen gruplarının zafere ulaşacağına inandığını söyledi.