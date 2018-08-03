Chicago'da artan şiddet olayları protesto edildi

Artan şiddet olaylarıyla etkili biçimde mücadele edememekle suçlanan Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel'e istifa çağrısında bulunulan gösteride, "Siyahların hayatı da değerlidir", "Rahm Emanuel gitmeli" ve "Adalet yoksa barış da yok" sloganları atıldı.

- Trump ve Pence'i de protesto ettiler

Chicago Cups takımı ile San Diego Padres arasında oynanacak müsabaka öncesinde gerçekleşen gösteriye yaklaşık bin kişi katıldı.

Sahil Yolu'nun Belmont Caddesi ile kesiştiği noktada başlayan protesto gösterisi, polisin yoğun önlemleri eşliğinde yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Chicago Cups takımının sahası olan Wrigley Stadı önünde sona erdi. Eylemciler yürüyüş güzergahı boyunca yollara tebeşirlerle "Şiddete son" mesajları yazdı.

Gösteride, Belediye Başkanı Emanuel'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve politikalarına da tepki gösterildi. Kentteki silahlı saldırılarda hayatını kaybeden kurbanların isim ve fotoğraflarının taşındığı eylemde, "Polis bizi öldürmeyi bırak", "Adalet istiyoruz", "Trump ve Pence gitmeli" yazılı pankartlar açıldı.

Kentte geçen ay gerçekleşen şiddet karşıtı gösteride protestocular Dan Ryan Otoyolu'nu trafiğe kapatmış, yaşanan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Chicago Belediyesi geçen ayki protestonun kente maliyetinin 323 bin dolar olduğunu açıklamıştı.

