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Chicago'da Aziz Patrick Günü kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 21:39 | Son Güncelleme

Chicago Nehri, gün nedeniyle yeşile boyandı - Bu yıl 63’üncü kez düzenlenen gün yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

CHICAGO (AA) – ABD'nin Chicago kentinde gerçekleşen Aziz Patrick Günü etkinlikleri kapsamında şehir merkezindeki Chicago Nehri yeşile boyandı, bu yıl 63’üncüsü düzenlenen geleneksel yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

ABD'de en renkli Aziz Patrick Günü etkinlikleri yine Chicago’da gerçekleştirildi. Termometreler sıfır dereceyi göstermesine rağmen on binlerce Chicagolu sabahın erken saatlerinden itibaren gün etkinlikleri için yeşil renkli kıyafet ve kostümleriyle sokakları doldurdu.

Kentteki ilk etkinlik olan Chicago nehrinin boyanmasına yerel saatle 09.00’da başlandı. Doğaya zarar vermeyen, formülü gizli tutulan boyanın botlar aracılığıyla suya karıştırılmasıyla rengi yeşile dönen nehir ilginç görüntüler oluşturdu. Birçok kişi nehrin fotoğrafını çekmek için adeta birbiriyle yarışırken, bazı ABD'liler de kanolarda kürek sallamayı tercih etti.

Chicago'da günün en büyük ikinci etkinliği ise binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen geleneksel yürüyüş oldu. Illinois Valisi Bruce Rauner ve Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli ismin katıldığı yürüyüş Columbus yolu ile Balbo Caddesi'nin kesiştiği noktada başladı. Kent merkezinde son bulan yürüyüş birçok televizyon tarafından canlı yayınlandı.

Alınan güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği geleneksel yürüyüşün güzergahındaki yollar, kum yüklü kamyonlarla trafiğe kapatıldı. Kentteki kutlamalar küçük çaplı olarak gün boyu sürdü.

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aziz patrick günü Chicago

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