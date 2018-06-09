HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Chicago'da "Filistin'e destek" yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 06:41 | Son Güncelleme

İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanıp sloganlar eşliğinde yürüyen grup, Gazze Şeridi'nde İsrail'in Filistinlilere, gazeteciler ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarını protesto etti

CHICAGO (AA) - İsrail'in, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinlilere, gazeteciler ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla ABD'nin Chicago kentinde "Filistin Yürüyüşü" düzenlendi.

İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan yaklaşık 300 kişi slogan atarak İsrail'i protesto etti.

Filistin bayraklarının yanı sıra görev yaptığı sırada şehit edilen Gazze'nin gönüllü hemşiresi Rezzan en-Neccar ve saldırılarda şehit olanların fotoğrafları taşındı.

İsrail'in "çocuk katili" olarak nitelendirildiği gösteri, konuşmaların ardından yürüyüşle devam etti. Başkonsolosluğa yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daley Plaza Meydanı'na kadar yürüyen protestocular yol boyunca "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail" ve "Çok yaşa Filistin" diye slogan attı.

Farklı kültür, coğrafya ve gruplardan temsilcileri bir araya getiren gösteriye "Neturei Karta" adlı siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudi cemaati üyeleri de katıldı.

Gösteri ve yürüyüş sırasında eylemciler "İsrail'e boykot", "Filistin özgür olmalı, işgal suçtur" ve "Kudüs Filistin'in başkentidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Olaysız sona eren gösteri süresince polisin güvenlik önlemleri dikkati çekti.

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Erzurum'da sahur vaktinde terör operasyonu!Erzurum'da sahur vaktinde terör operasyonu!
PKK’ya üçlü kıskaç!PKK’ya üçlü kıskaç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Chicago eylem gösteri protesto

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD üyesi cani öldürüldü iddiası!

IŞİD üyesi cani öldürüldü iddiası!

Günlük burç yorumları: 9 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 9 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Erdoğan'ın talimatıyla Gül'e yasak konuldu iddiası!

Erdoğan'ın talimatıyla Gül'e yasak konuldu iddiası!

Erzurum'da sahur vaktinde terör operasyonu!

Erzurum'da sahur vaktinde terör operasyonu!

PKK’ya üçlü kıskaç!

PKK’ya üçlü kıskaç!

Mecidiyeköy Mahmutbey Metro inşaatı ne zaman bitecek? Mevlüt Uysal açıkladı

Mecidiyeköy Mahmutbey Metro inşaatı ne zaman bitecek? Mevlüt Uysal açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.