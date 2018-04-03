Chicago'da Trump ve polis şiddeti protestosu

CHICAGO (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları ile ülke genelinde çok sayıda vatandaşın ölümüne neden olan polis şiddeti, Chicago'da protesto edildi.
Kentin ünlü Michigan Caddesi'ndeki Su Kuleleri Parkı'nda başlayan gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı.
Chicago polisi tarafından yaklaşık 3 metrelik mesafeden 16 el ateş edilerek öldürülen Laquan McDonald adlı siyahi gencin aile fertlerinin yanı sıra yakınları polis kurşunuyla yaşamını yitiren çok sayıda kişinin katıldığı gösteri, Trump Tower'a kadar gerçekleşen yürüyüşle devam etti.
"Irkçı polis terörüne son", "Chicago polisi öğrencilerimi öldürmeyi bırak" ve "Beyaz Saray kapansın" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Siyahların hayatı da önemlidir", "Adalet yoksa barış da yok", "Trump'a, Ku Klux Klan'a ve ırkçı bir ABD'ye hayır" sloganları attı.
Silahlanma karşıtı öğrenciler ve Müslüman gruplar da etkinliğe destek verdi.
Eylem ve yürüyüş süresince çok sayıda yaya ve bisikletli polisin çevrede önlemler aldığı görüldü.
Gösteri, Trump Tower önünde gerçekleşen konuşmaların ardından olaysız sona erdi.
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