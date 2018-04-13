2018 yılının, Troya'nın Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılı olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Troya Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Aslan, "Bu kapsamda hem Türkiye'de hem dünya genelinde birçok etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlandı. Bu etkinliklerden biri de Troya Müzesi'nin açılışı. Bugünkü konferansımızda da Troya'nın ve hazinelerinin önemini, açılacak müzenin özelliklerini anlattık." diye konuştu.

Konferansın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aslan, Troya'nın dünya mirası adına çok önemli bir hazine olduğunu ve bu konudaki çalışmaların dünya genelinde ilgiyle takip edildiğini vurguladı.

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta Aslan, Troya konusunda yürütülen çalışmalar ile 2018 Troya Yılı ve etkinlikleri hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.

Chicago Üniversitesi Oriental Enstitüsündeki konferansa Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Truva Kazı Alanı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan konuşmacı olarak katıldı.

CHICAGO (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında ABD'nin Chicago kentinde "Türkler ve Troya" konulu konferans düzenlendi.

Troya'yı ve Troya Müzesi'ni anlatmak için ABD ve Kanada'nın birçok noktasında konferanslar verdiğini dile getiren Aslan, Türkiye'de de konuyla ilgili çok sayıda önemli etkinlik gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Türkler ve Troya Konferansı'nın, Chicago Üniversitesi ile ortak başlattıkları "arkeoloji konferansları" serisinin 3'üncüsü olduğunu kaydeden Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar da Prof. Dr. Aslan'ın ABD'de ve Kanada'da verdiği konferansların, Türkiye'nin arkeolojik değerlerini dünyayla paylaşma noktasında büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Konferansı, Chicago Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda öğretim görevlisi ve ABD'de yaşayan bir grup Türk vatandaşı izledi.