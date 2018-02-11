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Chicago'yu vuran kar fırtınası etkili olmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 04:57 | Son Güncelleme

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Michigan Gölü’nün Chicago kıyılarında donma meydana geldi

CHICAGO (AA) - ABD’nin Chicago kentinde etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Kentteki kar kalınlığının perşembe gününden bu yana yer yer 30 santimetreye ulaşmasına neden olan kar fırtınası etkisini kaybederek aralıklarla devam etti.

ABD genelinde ilk gün Chicago bağlantılı bin 400’den fazla uçuşun iptal edilmesine neden olan kar yağışı ikinci gününde de 400’den fazla uçuşun kaldırılmasına ve yüzlercesinin de gecikmesine yol açtı.

Michigan Gölü’nün Chicago kıyılarında pazar günü de yağması beklenen kar yağışı nedeniyle donma meydana geldi.

Çevre eyalet ve kentlerden yapılan tuz kamyonu takviyesinin yanı sıra 300 pullukla yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarına rağmen Chicago’nun birçok bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik kazaları yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
Chicago kar fırtınası kar yağışı

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