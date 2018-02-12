CHP, 26 KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor!

CHP, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 26 Kanun Hükmünde Kararnameyi (KHK), Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için çalışma başlattı.
Türkiye'den ABD'ye Afrin mesajı! Bu akşam oylanacak
Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti
Hakkari Çukurca'da teröristlerden taciz ateşi!
Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama
Bu görüntüye 25 yıl hapis cezası verildi
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Siber saldırganlar binlerce web sitesini kripto madenci yaptı
Çılgın iş adamının otomobili bir yıl içinde bakın ne hale gelecek?
Nostradamus'un 2018 kehanetleri ürküttü
Okuyucu Yorumları 11 yorum