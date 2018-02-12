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CHP, 26 KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor!

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 14:27 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)i 26 Kanun Hükmünde Kararname'yi (KHK) Anayasa Mahkemesi’ne götürmek için çalışma başlattı.

CHP, 26 KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor!

CHP, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 26 Kanun Hükmünde Kararnameyi (KHK), Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için çalışma başlattı.

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CHP KHK Anayasa Mahkemesi Son dakika

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
çakma darbe ile khk ları kullanarak ülkenin kanını emiyor yobaz akpkk...
@cem3506 ulan şu hükümet gittiği vakit gorucem ben sizi şereften yoksunlar sizi.
@cem3506 ülke düşmanı vatan düşmanı bayrak din düşmanı esas yobaz cehapede ülkeye takoz oluyor
@cem3506 sen çokmu nedenisin lan medeni edebiyati yapma nerelisin sen tuncelimi dersim mi sulalen nereli.
HERŞEYİ SULANDIRMAKTA ÜSTÜNE YOK.
koş sevim koş chp yine mahkemeye gidiyormuş
anlaşılan yine dış güçlerden emir alan gereksizlerin partisi iş başı yapmış .....iyi parti sayesinde oy oranınızda %17 lere düşmüş...hadi yine iyisiniz. en azından barajı geçiyorsunuz..
Herşeyin hayırlısı...
Bu CHP ten Vatan çıkarına birşey olmaz malesef bu ortada.., Ama ne varki, Bu AKP zihniyetindende birşey olmaz... Yazıkki ne başımızdaki nede Ana muhalefet çözüm değil. Rabbim, Tekrar bir Atatürk gönder yarabbim bizlere.. Bu sefer umuyorum 4 elle sarılırız bu koşullar altında.... Değer kıymet biliriz. Kimse kusura bakmasın AKP ne kadar Uzaksa Kurucumuzdan CHP de o kadar uzak
İyi ki varsın CHP, yoksa bu milliyetçi muhafazakarlar ne hak biliyor ne de hukuk tanıyor.
bu cehape ve zihniyeti kadar ülkeye düşman bir zihnyet bulamazsınız herşeye karşı çıkan esas gerici ve yobaz zihniyet.Bu zihniyet her zaman ve her yerde kaybedecek
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