CHP Atatürk anıtına çelenk sundu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Çelenk sunumunun ardından bir konuşma yapan Kiraz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak,”23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Atatürk, tarafında TBMM açılmış ve egemenlik kayıtsız şartsız millet devredilmiştir. Bu ülkede o meclis öncülüğünde kurtuluş savaşı verilmiş ve kurtuluş savaşı sonucunda yedi düvele karşı bu ülkenin bağımsızlığı, egemenliği tescillenmiştir. Baktığımız TBMM kuruluş süreci itibari ile baktığımızda gazi bir meclistir ve bu güne kadar da o gazilik Unvanını taşımaya devam etmiştir" diye konuştu.

24 Haziran seçimlerini de değinen Kiraz, "Biz bu seçim parti meselesi olarak görmüyoruz. Yeniden egemenliğinin kayıtsız şartsız millete olduğu parlamenter sistemin güçlendiği TBMM daha güçlü bir konuma geldiği bir demokrasiye inanan, meclise inanan, ülkenin bağımsızlığına inanan bu ülkedeki 80 milyon ile birlikte kuracağımıza yürekte inanıyorum. Bu seçim çok önemli bu seçim tek adam rejiminde tescilleneceği bu seçimlerde tekrardan milletin egemen olduğu tek adam rejimini reddettiğimiz bir seçim” diye konuştu.