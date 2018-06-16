AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Sevgili CHP'li kardeşlerim, size söylüyorum; artık CHP Atatürk'ün partisi olmaktan tamamen çıktı. O tamamen bir grubun partisi, işgal edilmiş bir partidir. Lütfen siz de aklınızı kullanın." dedi.

Eroğlu, Taş Medrese'de düzenlenen AK Parti İl Teşkilatı ile bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, kapı kapı dolaşarak seçim çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhur İttifakı'na karşı bir şer ittifakının kurulduğunu söyleyen Eroğlu, şöyle konuştu:

"Gerçekten bunlar neye hizmet ediyor, belli değil. Rahmetli Necmettin Erbakan ile birlikte çalışan kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum; rahmetli, benim de hocamdı. Çok iyi tanırım, kendisini çok severdim. Hatta beni üniversitede hocayken çağırır özellikle sloganları bile kendisi seçerdi. Şimdi rahmetli Erbakan Hocam, ayağa kalksa gelse bunları sopayla kovalar. Bu büyük bir mesuliyettir. Temel Karamollaoğlu'na o CHP'liler 'katil Temel' diye tweet atıyordu. Sen onlara nasıl oy verirsin? Onlarla nasıl birlik beraberlik içinde olursun? Vakit, Türkiye vakti, vakit Afyonkarahisar vakti, başka vakit yok. Bırakın onları. Başınızdaki adamlar nereye giderse gitsin ama siz doğrudan özellikle Cumhur İttifakı'na gümbür gümbür oy verin. Geçenlerde çok iyi bildiğim, beraberce Milli Nizam Partisi'nden birlikte çalıştığımız bir arkadaşım tereddüt ediyor. Dedim ki 'Sen buna mı oy vereceksin? Rahmetli Erbakan'ın kemikleri sızlar' deyince hemen uyandı."