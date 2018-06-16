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"CHP Atatürk'ün partisi olmaktan tamamen çıktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 16:04 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Sevgili CHP'li kardeşlerim, size söylüyorum; artık CHP Atatürk'ün partisi olmaktan tamamen çıktı. O tamamen bir grubun partisi, işgal edilmiş bir partidir. Lütfen siz de aklınızı kullanın" - "Şimdi rahmetli Erbakan Hocam, ayağa kalksa gelse bunları sopayla kovalar. Bu büyük bir mesuliyettir. Temel Karamollaoğlu'na o CHP'liler 'katil Temel' diye tweet atıyordu. Sen onlara nasıl oy verirsin?"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Sevgili CHP'li kardeşlerim, size söylüyorum; artık CHP Atatürk'ün partisi olmaktan tamamen çıktı. O tamamen bir grubun partisi, işgal edilmiş bir partidir. Lütfen siz de aklınızı kullanın." dedi.

Eroğlu, Taş Medrese'de düzenlenen AK Parti İl Teşkilatı ile bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, kapı kapı dolaşarak seçim çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhur İttifakı'na karşı bir şer ittifakının kurulduğunu söyleyen Eroğlu, şöyle konuştu:

"Gerçekten bunlar neye hizmet ediyor, belli değil. Rahmetli Necmettin Erbakan ile birlikte çalışan kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum; rahmetli, benim de hocamdı. Çok iyi tanırım, kendisini çok severdim. Hatta beni üniversitede hocayken çağırır özellikle sloganları bile kendisi seçerdi. Şimdi rahmetli Erbakan Hocam, ayağa kalksa gelse bunları sopayla kovalar. Bu büyük bir mesuliyettir. Temel Karamollaoğlu'na o CHP'liler 'katil Temel' diye tweet atıyordu. Sen onlara nasıl oy verirsin? Onlarla nasıl birlik beraberlik içinde olursun? Vakit, Türkiye vakti, vakit Afyonkarahisar vakti, başka vakit yok. Bırakın onları. Başınızdaki adamlar nereye giderse gitsin ama siz doğrudan özellikle Cumhur İttifakı'na gümbür gümbür oy verin. Geçenlerde çok iyi bildiğim, beraberce Milli Nizam Partisi'nden birlikte çalıştığımız bir arkadaşım tereddüt ediyor. Dedim ki 'Sen buna mı oy vereceksin? Rahmetli Erbakan'ın kemikleri sızlar' deyince hemen uyandı."

- "İple kuyuya inilmez, ip kopar"

Eroğlu, AK Parti ile Türkiye'nin başının dik olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"CHP'li kardeşlerimin çoğu aslında bizimle aynı düşünür. Anadolu'da böyledir. Fark yoktur. Babadan, dedesinden görmüştür. 'Atatürk'ün partisi' diye oraya sığınır. Sevgili CHP'li kardeşlerim, size söylüyorum; artık CHP Atatürk'ün partisi olmaktan tamamen çıktı. O tamamen bir grubun partisi, işgal edilmiş bir partidir. Lütfen siz de aklınızı kullanın. Onların zihniyeti ne diyor biliyor musun? Ezandan rahatsız oluyor bakın CHP'liler, o yöneticilere diyorum ben. Bizim insanımız camiye gider ezanı dinler. Sevgili CHP'li kardeşlerim Afyonkarahisar'dakiler işte sizin oy verdiğiniz kişiler ezandan rahatsız olan kişiler. Bakın tweetlerine, facebooklarına. Nerdeyse ezanı susturacaklar. Buradan bu kardeşlerime şunu söylüyorum; sakın ha, aklınızı kullanın geleceğiniz yer AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır."

İYİ Parti'nin üst yönetiminin FETÖ tarafından organize edildiğini söyleyen Eroğlu, "FETÖ'nün bir planı vardı; önce MHP'yi ele geçirmek istedi, olmayınca onları ayırdı, 'İP' diye bir parti kurdu. İYİ Parti falan değil, 'İP partisi'. Onların ipiyle kuyuya inilmez. İple kuyuya inilmez, ip kopar. Çünkü onun sonucunda FETÖ var. Bunu herkes böyle bile. Lütfen siz de bırakın. Cumhur İttifakı varken şer ittifakına oy vermeyin."

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Afyonkarahisar ak parti Bakan Eroğlu Veysel Eroğlu

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