CHP Aydın İl Başkanı Çankır: Bakan Eroğlu'nu yanlış bilgilendiriyorlar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın'a gelen Orman ve Su İşleri Bakan’ı Veysel Eroğlu’nun, "Belediye, bünyesinde olan göletleri yapamıyorsa, versin biz yaparız" sözlerine yönelik olarak, Bakan Eroğlu’nun yanlış bilgilendirildiğini söyledi.
CHP Aydın İl Başlanı Ali Çankır, bir dizi programa katılmak için Aydın'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, Sarıçay ve Beşparmak barajlarının yapımının bir türlü gerçekleştirilemediğine ilişkin açıklamalarını yanıtladı. Çankır, Bakan Eroğlu'nun açıklamalarından, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve milletvekillerinin Eroğlu'nu yanlış bilgilendirdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Bakan AKP büyükşehir meclis üyelerine dahi sorsaydı, işin aslını net olarak öğrenebilirdi. Bilindiği üzere Didim, Kuşadası ve Söke’nin su ihtiyacını karşılamak üzere Aydın Büyükşehir Belediye Meclisimiz 9 Mayıs 2017 tarihinde her iki baraja ilişkin yapım ve borçlanma kararı almıştır. Akabinde Sarıçay ve Beşparmak barajlarının yapım bedellerinin Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesini esas alan protokoller imza altına alınmış, 16 Haziran 2017 tarihinde DSİ 21'inci Bölge Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Tahmini bedelin 1 milyon TL olacağı hesaplanan barajlarımızın tüm ihale ve yapım süreçleri ASKİ ve DSİ tarafından yürütülecek ve ödemesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacaktır. Ancak su faturalarının halkın üzerindeki siyasi etkisi de göz önünde bulundurularak, büyükşehir belediyemizin her sürecini hazırladığı baraj projeleri, 9 aydır siyasi hesaplar uğruna bakan beyin masasında bekletilmektedir. Devlette işleyişin yönetmeliklerle ve kanunlarla düzenlendiğini bakanın bizden daha iyi bildiğine eminiz. Bakana ve AKP’li yöneticilere sesleniyoruz. Devletin ve hizmetin sizi, bizi olmaz. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü devletin bir parçasıdır. Halka hizmet eder. Önünüzdeki protokolü imzaladığınızda emin olun ki Aydın Halkı kazanacaktır. İmza sonrasında hiçbir tereddüdünüz olmasın, Aydın Büyükşehir Belediyemiz en kısa zamanda üstüne düşeni yapacaktır."
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