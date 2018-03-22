CHP Bayramiç İlçe Yönetimi, muhtarlarla kahvaltıda buluştu

Çanakkale’nin Cumhuriyet Halk Partisi Bayramiç İlçe Yönetimi muhtarlarla kahvaltıda buluştu.

CHP Bayramiç İlçe Başkanı Mert Uygun’un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, İl Başkanı İsmet Güneşhan, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri katıldı. Yaklaşık 60 muhtar toplantıda yerlerini aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP Bayramiç İlçe Başkanı Mert Uygun, "Siz muhtarlarımıza kendimizi tanıtmak, sorun ve isteklerinizi dinlemek ve bizlerden beklentilerinizi öğrenmek için bir aradayız. Muhtarlık makamı hak ettiği değeri görmüyor. Muhtarlık seçimleri en temiz, demokratik seçimlerdir. Çünkü; parti desteği yoktur. Muhtar, kendi gücüyle kazanır. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz. 2019 yılı çok önemli. CHP olarak öncelikli hedefimiz Bayramiç Belediye seçimini kazanmak" dedi.

Ardından söz alan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Dünyanın en güzel coğrafyasının muhtarlarısınız. Yıllardır bölgeye yapılmak istenen altın madenleriyle mücadele ediyoruz. Bu güzelliklerin yok olmaması için tüm gücümüzle uğraşıyoruz. Tarımla ilgili fabrikaların özelleştirilmesi söz konusu olamaz.Pazarlarda bile yerli ürün kalmadı. Bayramiç, susam memleketiydi, bitti. Tohum sandığı kurduk, yerli tohumları çoğaltıyoruz. Sizlerin aracılığı ile duyurmak isterim; vatandaşlar, ellerindeki yerli tohumları bizlere iletsinler. Okullara elma dağıtıyorduk, milli eğitim izin vermedi. Yok zehirliymiş, yok reklam yapılıyormuş. Biz, elmanın, ürünün reklamını yaptık. Ev ev dağıttık, üniversitede dağıttık, halkımıza ulaştırdık. Mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Milletvekili Bülent Öz ise, "Köylere yatırım yeterli değil. Köylerde hala önemli sorunlar var. Tek dayanağı üretim olan köyler zor durumda. CHP’li belediyelerimiz köylerin yanında. 2019 seçimleri hayati öneme sahip. 2019 seçimlerinde belediyeyi alacağız. CHP hizmetini köylerimizle, mahallelerimizle yeniden buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "CHP olarak muhtarlarımızı, belirli bir siyasi amacı gerçekleştirmenin aracı olarak görmüyoruz. En temiz, en ilkeli seçim muhtarlıklarda olur. Baskı ortamı malum. Muhtarlar, istedikleri herkesle bir araya gelebilir. Muhtarlarımız, toplantımıza gelerek demokrasiye inançlarını gösterdiler. Bayramiç’in bende özel bir yeri var. Dedem, 50’li yıllarda Çanakkale-Bayramiç arasında yolcu taşırdı. Bu yüzden Bayramiçli olarak bilinirim ve büyük onur duyarım" dedi.

Konuşmalar sonrasında söz alan muhtarlar, düşünce ve sorunlarını dile getirdi. Yeşilköy Muhtarı Suat Berkit’in Kazdağları’na yapılmak istenen termik santrallerle ilgili düşünce ve sorularına cevap veren Milletvekili Öz,"Yapılmak istenen 19 santralden 16’sı ithal kömürle çalışacaktı. Bu santraller yapılırsa, Kazdağları cehenneme dönerdi. Halkımızla beraber mücadele edip çoğunu iptal ettirdik. Kalan 7 tane için de mücadelemiz sürüyor" dedi.

Toplantının ilerleyen bölümlerinde muhtarlar, Çan yolunun durumu, zeytinyağı ithalatı, İl Özel İdaresi binalarının satılması gibi konularda fikirlerini dile getirdi. Toplantı, soru cevap şeklinde sürdü.