AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bir noktada CHP, HDP ile birlikte ve kol kola yürüyor. Bir bakıma ikiz kardeşler. Dikkat edilirse Ankara’dan İstanbul'a yürüyüşlerinde HDP’liler ve FETÖ çok destek verdi. Dolayısıyla biz bunu kabul edemeyiz. CHP, artık Atatürk’ün partisi olmaktan çıktı. CHP, bazı gruplar tarafından teslim alındı." dedi.

Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar’da katıldığı Kanal 3 televizyonu canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP ile HDP’nin birlikte hareket ettiğini belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"CHP, seçim beyannamesini çok açık şekilde ilan etti. Bundan da en çok memnun olan HDP oldu. Zaten HDP, hatırlanacağı üzere PKK’nın siyasi uzantısıdır. Özellikle burada özerklik sağlama vaadi var. O çok önemli. Türkiye'nin üniter bir devlet yapısı var. Dolayısıyla buna asla müsaade edemeyiz. Bir noktada CHP, HDP ile birlikte ve kol kola yürüyor. Bir bakıma ikiz kardeşler. Dikkat edilirse Ankara’dan İstanbul'a yürüyüşlerinde HDP’liler ve FETÖ çok destek verdi. Dolayısıyla biz bunu kabul edemeyiz. CHP, artık Atatürk’ün partisi olmaktan çıktı. CHP, bazı gruplar tarafından teslim alındı. Geçmişte CHP’ye oy veren kardeşlerimizin artık bu durumu dikkate almaları lazım. Ona göre davranmaları gerekir diyorum. CHP, özerklikten yana tavır koyuyor, HDP’yi destekliyor. Neticede HDP’nin başındaki kişiyle yan yana yürüyor. Hatta pek çok kişinin ölümüne sebep olan HDP başkanını da hapisten çıkarmak için gayret gösteriyor.”