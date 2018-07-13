CHP Bilecik İl Başkanlığından kurultay isteği

BİLECİK (AA) - CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarından yola çıkarak, her yenilgi sonrası başka bir yenilgiye yelken açan CHP'nin bir an önce büyük mücadele için değişimi gerçekleştirmesi gerektiğini bildirdi.

Yaşar, parti binasında tüm ilçe başkanlarının katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran seçimin ardından, CHP içinde yükselen değişim taleplerini, yetkili organlarında yaptıkları toplantılarda değerlendirdiklerini belirtti.

"Bizler bu seçim sonuçlarından yola çıkarak, her yenilgi sonrası başka bir yenilgiye yelken açan CHP'nin bir an önce büyük mücadele için değişimi gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyoruz." diyen Yaşar, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu nedenle ilimizdeki 4 kurultay delegesi ve tüm örgütümüzle kuruluşun ve kurtuluşun kenti ilimizden değişimin çoban ateşini yakmaya karar verdik. Bunu yaparken de partimizin birlik ve bütünlüğünü zedelemeden en kısa süre içinde gereken değişimin sağlanması için olağanüstü kurultay talep ediyoruz. Bu değişimi isterken de 'Değişim tehdit değil, fırsattır' ilkesiyle yola çıkıyoruz. Bu değişimi gerçekleştirmeden umut olmanın, iktidara gelmenin asla mümkün olmayacağını görüyor, örgütlerimizle almış olduğumuz bu ortak kararı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz."

