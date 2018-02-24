CHP Boztepe İlçe Başkanı Mutlu'dan istifa yalanlaması

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Berken ile eşi Gülnaz Berken pastisinden istifa ederek AK Parti’ye geçtiğini açıklamasının ardından, CHP Boztepe İlçe Başkanlığı’ndan açıklama yapıldı.

AK Parti Kırşehir 5'inci Kadın Kolları Kongresi'ne katılarak, burada bir konuşma yapan ve 80 kişiyle birlikte istifa ettiğini açıklayarak AK Parti’ye geçtiğini belirten Mehmet Emin Berken’e rozetini AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz takarken, CHP Boztepe İlçe Başkanı Osman Mutlu’dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

CHP BOZTEPE İLÇE BAŞKANI MUTLU'DAN AÇIKLAMA

İstifa kararının duyulmasının ardından bir açıklama yapan CHP Boztepe İlçe Başkanı Osman Mutlu, CHP’li belediye meclis üyesi Mehmet Emin Berken ve eşi Gülnaz Berken’in noter kanalı ile istifa ettiğini doğrularken, Berken’in kongrede yaptığı konuşmada 80 üyeyle birlikte CHP’den istifa etmesini yalanladı. CHP İlçe Başkanı Mutlu, "Partimizden iki kişi istifa etmiştir. Mehmet Emin Berken ve eşi dışında partimizde herhangi başka bir istifa söz konusu değildir. Kongrede böyle bir konuşma yaparak 80 kişinin istifa ettiğini açıklayan Berken hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu konuda pazartesi günü parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerekli belgelerle kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

BERKEN, PARTİSİNDEN 80 KİŞİ İLE BİRLİKTE İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Berken istifası ile ilgili şöyle konuşmuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesiydim. Çok kıymetli vekillerim Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Boztepe Belediye Başkanım Ramazan Bey ile görüşerek Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettim. Belediye Meclis üyesi olarak kendim ve 80 üyemle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. AK Parti’ye geçiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım’ı ve çok kıymetli vekillerimi saygıyla selamlıyorum."