HABER

CHP Burdur Milletvekili Göker hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

CHP Burdur Milletvekili Göker hakkında suç duyurusu

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve eski CHP İl Başkanı Barış Ayten hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Burdur Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, CHP'li Göker ile Ayten'in, makam odasına zorla girdikleri gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bayram, dilekçesinde; Göker ve Ayten'in "konut dokunulmazlığının ihlali" suçunu işlediklerini iddia ederek, "Kilit altında bulunan makam odama rızam olmaksızın cebir kullanmak suretiyle giren şüphelilerin cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

CHP'li Göker ve Ayten, 11 Eylül 2017'de beraberindeki gazetecilerle, kentte yıkım aşamasındaki bir ilkokulun duvarında asılı Türk bayrağı ve Atatürk portresini alarak, İl Milli Eğitim Müdürü Bayram'ın makam odasına girmişti.

PARTNERDünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!Dünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!
Ünlü rock yıldızının Milas'ın dağ köyündeki yeni yaşamıÜnlü rock yıldızının Milas'ın dağ köyündeki yeni yaşamı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar şoku! Boğaz'a atladı...Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar şoku! Boğaz'a atladı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram suç duyurusu

En Çok Okunan Haberler

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası

Zonguldak'ta şarj aleti kablosu ile boğduğu oğlununun adını bilekliğine yazdı!

Zonguldak'ta şarj aleti kablosu ile boğduğu oğlununun adını bilekliğine yazdı!

Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar şoku! Boğaz'a atladı...

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar şoku! Boğaz'a atladı...

Yalancı çoban hikayesi gerçek oldu! Yaptığı terörist ihbarı Giresun'u ayağa kaldırdı, operasyon başlattı!

Yalancı çoban hikayesi gerçek oldu! Yaptığı terörist ihbarı Giresun'u ayağa kaldırdı, operasyon başlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.