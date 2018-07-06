CHP Burdur Milletvekili Göker hakkında suç duyurusu

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve eski CHP İl Başkanı Barış Ayten hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Burdur Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, CHP'li Göker ile Ayten'in, makam odasına zorla girdikleri gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bayram, dilekçesinde; Göker ve Ayten'in "konut dokunulmazlığının ihlali" suçunu işlediklerini iddia ederek, "Kilit altında bulunan makam odama rızam olmaksızın cebir kullanmak suretiyle giren şüphelilerin cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

CHP'li Göker ve Ayten, 11 Eylül 2017'de beraberindeki gazetecilerle, kentte yıkım aşamasındaki bir ilkokulun duvarında asılı Türk bayrağı ve Atatürk portresini alarak, İl Milli Eğitim Müdürü Bayram'ın makam odasına girmişti.

