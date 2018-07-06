CHP Burdur Milletvekili hakkında suç duyurusu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, geçen yıl eylül ayında makam odasına zorla girdiği gerekçesiyle CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve dönemin CHP İl Başkanı Barış Ayten hakkında cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulundu.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, cumhuriyet başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesinde, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve dönemin CHP İl Başkanı Barış Ayten'in 11 Eylül 2017 tarihinde saat 14.00 civarında makam odasına zorla girdiğini iddia etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki makam odasında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Akif Temiz ile toplantı halindeyken, makam şoförü Ahmet Kesici ve sekreteri Sevim Güneş'in bulunduğu sekreterlik kısmında gürültü ve bağrışma sesleri duyulduğunu dilekçesinde belirten Bayram, sonrasında kilitli makam odasının kapısının zorlanarak açıldığını kaydetti.

'SEKRETERİ İTİP CEBİR KULLANDI' İDDİASI

Sekreteri Sevim Güneş'in iteklenip cebir kullanıldığını iddia eden Mahmut Bayram, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"CHP Milletvekili Mehmet Göker ve dönemin CHP İl Başkanı Barış Ayten ve beraberinde gelen gazeteciler, protokol ve nezaket kurallarını hiçe sayarak, herhangi bir randevu talebi olmaksızın, adeta baskın yaparcasına cebir kullanarak makam odama zorla girmişlerdir. Mehmet Göker yanında getirdiği çok eski bir Atatürk posterini ve Türk bayrağını odamdaki koltuğun üzerine bırakıp, 'Sizi Atatürk'e saygılı olmaya davet ediyoruz' tarzında ifadelerde bulundu. Odada bağırıp çağırıp, basına fotoğraf çektirip makamı hızlı bir şekilde terk etmiştir. Odada bulunanlar olayın çok hızlı gelişmesi ve şokuyla sadece izlemişler herhangi bir sözlü münakaşa ve engellemeye girmemişlerdir."

'KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL' İDDİASI

Mehmet Göker ve Barış Ayten'in 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 116'ncı maddesinde düzenlenen 'konut ve işyeri dokunulmazlığı ihlal' suçunu işlediklerini iddia eden Mahmut Bayram, "Kilit altında bulunan makam odama rızam olmaksızın ve cebir kullanmak suretiyle giren şüphelilerin cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve İl Başkanı Barış Ayten, 11 Eylül'de, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen ve yıkımına başlanan merkez Atatürk Caddesi'ndeki Gazi İlkokulu'na gitti. Göker ve Ayten, okul binasının dış duvarında asılı duran Türk bayrağı ve Atatürk posterini indirdi. Göker ve Ayten, yanlarına aldıkları bayrak ve posteri, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'a teslim etmek üzere makamına gitti. Müdür Bayram'ın özel kalemine gelen Göker ve Ayten, sekreterine Bayram'ı ziyarete geldiklerini söylemesini istedi. Bayram'ın makamına giren sekreter kısa süre sonra dışarı çıktı. Göker'in, "Kiminle görüşüyor içeride" diye sorduğu sekreter, "Şube müdürü ve müdür yardımcımız var. Randevu olmadığı için kabul etmiyor" yanıtını verdi. Sonrasında Göker, "Ben gireyim" deyip kapıya yöneldi. Sekreterin engellemelerine rağmen Göker ve Ayten, kapıyı açıp Bayram'ın makamına girdi.

'SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Milletvekili Göker içeri girdiğinde, toplantı halindeki Mahmut Bayram'a, "Gümüşlüğünüze gösterdiğiniz özeni Atatürk'ümüze ve bayrağımıza da göstermenizi temenni ediyorum. Gazi İlkokulu'nun yıkıntılarını kapatmak için bunları kullanamazsınız. Oradan almayı unuttuklarınız bir ulusun bayrağı ve bir ulusun kurucusudur. Sizi bu değerlerimize saygılı olmaya davet ediyorum" dedi. Göker ve Ayten daha sonra ellerindeki bayrak ve posteri Mahmut Bayram'ın makamının yanındaki misafir koltuğunun üzerine bırakıp, "Toplantınıza devam edebilirsiniz" diyerek odadan ayrıldı.

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