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"CHP bütün sandıklara sahip çıkmıştır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 23:26 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan: - "Barış Yarkadaş tarafından Parti Meclisi toplantısında dile getirdiğim iddia edilen, '50 bin sandıktan 24 Haziran’da veri alamadık' şeklindeki açıklama tamamıyla gerçek dışıdır" - "Bu gerçek dışı açıklama partimizi yıpratma amaçlıdır. CHP bütün sandıklara sahip çıkmıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "50 bin sandıktan 24 Haziran'da veri alamadık" şeklinde bir açıklaması olmadığını belirtti.

Tezcan, eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Parti Meclisi (PM) toplantısında kendisince söylendiğini öne sürdüğü sözler üzerine açıklama yaptı.

"Barış Yarkadaş tarafından Parti Meclisi toplantısında dile getirdiğim iddia edilen, '50 bin sandıktan 24 Haziran’da veri alamadık' şeklindeki açıklama tamamıyla gerçek dışıdır." ifadesini kullanan Tezcan, ne kendisinin ne de başka bir arkadaşının bu yönde bir sözü olduğunu belirtti.

CHP'nin bütün sandıklara sahip çıktığını ifade eden Tezcan, "Bu gerçek dışı açıklama, partimizi yıpratma amaçlıdır. Yalan ve iftirayla gerçeği karartmak gazetecilik değildir." değerlendirmesinde bulundu.

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CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan

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