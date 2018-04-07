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CHP Çorum mitinginde Rabia işareti yapınca ortalık karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 14:38 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun şeker fabrikalarının satışına karşı Çorum'da düzenlenen mitingde konuşma sırada bir kişini eliyle rabia işareti yapması üzerine gözaltına alındı.

Çorum'daki Hürriyet Meydanı'nda yapılan mitingine katılan Gökhan Ç. (46) isimli kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, eliyle Rabia işareti yaptı.

MİTİNG ALANINDA DIŞARI ÇIKARTILDI

Bağırarak Kılıçdaroğlu'na sesini duyurmaya çalışan Gökhan Ç., çevredeki vatandaşların emniyet güçlerine haber vermesiyle miting alanından dışarı çıkartıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerinin gözetiminde miting alanının dışına çıkarılan Gökhan Ç., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü, soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP chp mitingi Çorum rabia işareti Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Bunun bir de AKP mitingin de yapıldığını düşünsenize. Dinsiz, kafir diye ya taşlayarak ya da yakarak öldürürlerdi.
OGLUM AKLIN NERDE NEDEN BUNU YAPTIN YARANMAK İÇİNMİ YARANDIN ÖYLEYSE YARIN SANA BÜYÜK ÖDÜL VERİLİR BUNU BİLDİGİN İÇİN YAPTIN SANIRIM
cehape liler saldırın, size fırsat düştü, hem de rabia işareti yapmış. laiklik elden gidiyor, irtica hortladı. sözde ilerici özde vericiler hücumm
@ckalkan1 sende eline bıçak al çık masumları akapenein evladı ışitliler gibi kes zira o kan eline akepeye verdiğin destekle bulaşmış oldu bence sende ahirette bu vebal için vereceğin hesabı düşün ....
@ckalkan1 SEN , FİTNE VE FESAT PEŞİNDEKİ ÜMMETÇİ FETÖCÜ KÜLTÜRÜNDEN GELEN BİR DURUŞ SERGİLİYON ACABA TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAYIP ANADOLUDAKİ HERŞEYİ SATILIK GÖREN ÜMMETÇİ VE FETÖCÜ ZİHNİYETİ NE ZAMANA KADAR GÖTÜRECEKSİNİ....?
CAHİLLİK VE TAHAMMÜLSÜZLÜK ANADOLUYU ESİR ALMIŞ ÜMMETÇİ FETÖCÜLER....ATATÜRK ÇÜ CHP YE TAHAMMÜLLERİ YOK....KESİN İHALEYE GİREN FİRMALARIN TETİKÇİSİDİR....
ula oküz ,zaten akp mitinginde rabia işareti yapılıyor
Vatanın fabrikaları satılıyor adam rabia işareti yapıyor. Çiftçisini düşüneceğine kargaşa peşinde koşuyor. Yazık.
il başkanı ona bir iş ayarlar artık tanıdığım ne kadar soytarı üç kağıtçı varsa şu an akp yalakalığı yapıp ise girmiş durumdalar görseniz hepsi nasil dindar nasıl dindar:)
kemal beye ancak şu şekilde ulaşabilir yüzüne maske takıp genel merkeze gitsin kesin görüşür
adam yerine koymuş protesto yapmış bedeva reklam
ne var yani rabia tek devlet tek millet tek bayrak tek vatan bunu bilmeden zırvalayanlar iyi düşünsün okusun bunu chplilere öğretmiş adam helal olsun chp de bunu bilmeyen çok
İki turlu yalaka mevcut ulkemizde.. Birincisi zengin olmak icin akepeye yaranan zengin borozanlar, ikincisi cebinde cay paraaı yokken trilyoner olmus akepelileri savunmaya calısan akıl tutulmasına ugramıs koyunlar.. Burda rabia isareti yapan zerzavat seker fabrikalarının peskes cekilmesine tepki vermek yerine dalkavuklugu secmiş
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