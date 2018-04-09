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CHP'de Affan Keçeci şoku! İstifa edip İYİ Parti'ye geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Affan Keçeci partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti.

CHP'de Affan Keçeci şoku! İstifa edip İYİ Parti'ye geçti

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Affan Keçeci partisinden istifa ederek İYİ Parti saflarına katıldı.

Böylece İBB’de de İYİ Parti’nin bir temsilcisi oldu. Keçeci’nin istifasıyla; 126 üyesi olan CHP’nin Meclis üye sayısı 125’e düştü.

310 üyesi bulunan Meclis’te diğer partilerin sandalye sayısı ise ise şöyle; AKP: 179, bağımsız 2, MHP 2, İYİ Parti 1.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Affan Keçeci

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Istanbul da CHP Ankarada IYI parti alir önce yerelde rantçı hırsız rüşvetçi iftiracı yalancı şehide kelle apoşa sayın diyen haburda pkkyi alkışlayan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan PAPACILAR gider....
@mah6bsddn4 Senin isteğin ancak balık kavağa çıkınca olacak bekle..!!
Istanbul da CHP Ankarada IYI parti alir önce yerelde rantçı hırsız rüşvetçi iftiracı yalancı şehide kelle apoşa sayın diyen haburda pkkyi alkışlayan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan PAPACILAR gider..
adamsın dogru yolu buldun
büyük paralar dönüyor
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