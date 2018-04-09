CHP'de Affan Keçeci şoku! İstifa edip İYİ Parti'ye geçti

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Affan Keçeci partisinden istifa ederek İYİ Parti saflarına katıldı.

Böylece İBB’de de İYİ Parti’nin bir temsilcisi oldu. Keçeci’nin istifasıyla; 126 üyesi olan CHP’nin Meclis üye sayısı 125’e düştü.

310 üyesi bulunan Meclis’te diğer partilerin sandalye sayısı ise ise şöyle; AKP: 179, bağımsız 2, MHP 2, İYİ Parti 1.