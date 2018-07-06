HABER

CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 10:30 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi bir grup eski milletvekili, partide yönetim değişikliği için olağanüstü seçimli kurultayın toplanması istedi. Açıklamada CHP'nin parti olarak seçimde başarısız olduğuna vurgu yapılırken "Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez" denildi.

CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!

TBMM'nin 22. ve 23. döneminde CHP'den milletvekili olan ve aralarında Ejder Malik Özdemir, Onur Öymen ile Fatih Atay'ın da bulunduğu 51 milletvekili, 24 Haziran seçiminin ardından CHP'de yaşanan kurultay tartışmalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, seçim sonuçlarına değinilerek, öncelikle mevcut parti yönetiminin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası ürettiği komik ve CHP geleneklerine uymayan gerekçelerine artık kanmayacakları belirtildi.

"AYAK SÜRÜMEYE GEREK YOKTUR"

Mevcut yönetimin onca seçimden sonra bir kez daha başarısız olduğu vurgulanan açıklamada, "Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez. O nedenle bu genel başkan ve yönetimin artık en kısa sürede değiştirilmesi gerekmektedir. Ayak sürümeye gerek yoktur" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, CHP geleneklerinin de bunu dayattığına işaret edilerek, örgüt ve partiye gönül veren insanların umutsuzluğunun CHP yönetiminde bir değişimle giderileceğine inanıldığı vurgulandı. Olası erken yerel seçim tartışmalarına da değinilen açıklamada, bu seçime de mevcut yönetimle gidilmesi halinde sonucun tam bir hüsran olacağı savunuldu.

basin1

"TEK VE MEŞRU YOLU KURULTAY"

Bir değişim gerçekleştirilip, yeniden umut ve heyecan yaratılmaması durumunda ülke ve partinin ağır bedeller ödeyeceği öne sürülen açıklamada, "Çare tüzük çerçevesinde çözüm bulmaktır. Bunun tek ve meşru yolu da kurultaydır" ifadesi kullanıldı.

"TARİHİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi kurultaya götürmeyeceğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu durumda tek çare ve çözüm örgütün kurultay istemesidir. Bu günah değildir, haktır. Yenilenmenin önünü açmak partiye ve ulusa karşı tarihi bir görevdir. Bir an önce yerine getirilmelidir. Önceki dönem milletvekilleri olarak bizler de bir değişim gereğine inanıyoruz. Bu yöndeki her çabaya destek vereceğiz. Bu nedenle kurultayın toplanmasını istiyoruz. CHP tabanı ve örgütünün de her türlü savsaklama çabasına rağmen bunu istediğini biliyoruz. Bunun için örgütümüzü, delegelerimizi harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu duyarlılığa parti yönetiminin saygı göstermesini talep ediyoruz. Ancak bu değişimi başarmış bir CHP yeniden umut olacaktır. O nedenle herkesi bunun önünü açacak tarihi değişim için göreve davet ediyoruz."

basin

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
Motosikletleriyle Toroslar'da 40 kilometre sürüş yaptılarMotosikletleriyle Toroslar'da 40 kilometre sürüş yaptılar
Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldıHatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Kurultay Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince 24 haziran seçimi 24 haziran seçim sonuçları 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

İlginizi Çekebilir

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Sarayburnu'nda 4 askerin şehit olduğu gemi kazasında karar açıklandı

Son dakika! Sarayburnu'nda 4 askerin şehit olduğu gemi kazasında karar açıklandı

Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

Videolu cuma mesajları 2018: Dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşın

Videolu cuma mesajları 2018: Dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşın

Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak sözler: Kodamanlar Muharrem İnceyi istemezler çünkü...

Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak sözler: Kodamanlar Muharrem İnceyi istemezler çünkü...

Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldı

Son KHK ihraç listesi yayımlandı mı? 6 Temmuz 2018 isim isim ihraç listesi

Son KHK ihraç listesi yayımlandı mı? 6 Temmuz 2018 isim isim ihraç listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.