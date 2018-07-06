CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!

TBMM'nin 22. ve 23. döneminde CHP'den milletvekili olan ve aralarında Ejder Malik Özdemir, Onur Öymen ile Fatih Atay'ın da bulunduğu 51 milletvekili, 24 Haziran seçiminin ardından CHP'de yaşanan kurultay tartışmalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, seçim sonuçlarına değinilerek, öncelikle mevcut parti yönetiminin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası ürettiği komik ve CHP geleneklerine uymayan gerekçelerine artık kanmayacakları belirtildi.

"AYAK SÜRÜMEYE GEREK YOKTUR"



Mevcut yönetimin onca seçimden sonra bir kez daha başarısız olduğu vurgulanan açıklamada, "Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez. O nedenle bu genel başkan ve yönetimin artık en kısa sürede değiştirilmesi gerekmektedir. Ayak sürümeye gerek yoktur" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, CHP geleneklerinin de bunu dayattığına işaret edilerek, örgüt ve partiye gönül veren insanların umutsuzluğunun CHP yönetiminde bir değişimle giderileceğine inanıldığı vurgulandı. Olası erken yerel seçim tartışmalarına da değinilen açıklamada, bu seçime de mevcut yönetimle gidilmesi halinde sonucun tam bir hüsran olacağı savunuldu.